Путін планує виключити Талібан і ХТШ зі списку терористів: в ISW пояснили, для чого це йому

Після того, як на початку грудня у Сирії відбулося повалення режиму Асада – путінської маріонетки, під питанням опинилося подальше базування російських сил на території країни. Очільник Кремля хоче "потоваришувати" із новою владою у Дамаску.

Як зазначає Інститут вивчення війни, Путін готується виключити "Організацію визволення Леванту" або Хаят Тахрір аш-Шам зі списку терористів. І не тільки її, передає 24 Канал.

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Путін готує грунт для "міцної дружби" з Талібаном і сирійською опозицією

Так, 28 грудня диктатор підписав закон, який дозволяє уряду виключати організації зі списку заборонених терористичних організацій Росії.

У такий спосіб указ Путіна встановлює правову основу для виключення з переліку терористів Хаят Тахрір аш-Шам.

Довідка: Хаят Тахрір аш-Шам – повстанська військова коаліція салафітського спрямування, сформована у 2017 року шляхом злиття в єдину армію декількох потужних антиурядових угрупувань у Сирії. Наприкінці листопада 2024 року взяло участь у наступі на режим Башара Асада. Цікаво, що представники організації мають досвід боїв із російськими збройними силами, які підтримували Асада. Зокрема, на початку громадянської війни опозиціонери ліквідували групу вагнерівців із 18 осіб.

Нагадаємо, що після падіння Асада у Сирії сформувався тимчасовий уряд якраз під керівництвом ХТШ. Саме із ним Росія веде перемовини щодо збереження своїх військових баз у Тартусі і в Хмеймімі

Сильніше "задружитися" Путін також готується із Талібаном. Виключивши його зі списку терористів, Росія сподівається відкрити для себе нові торгові шляхи.