Путін хоче залякати українців терактами, – Піонтковський пояснив тактику росіян

Російські військові продовжують тероризувати українців, зокрема знищують інфраструктуру та вбивають цивільних. Так 27 червня окупанти завдали ракетного удару по торговому центру у Кременчуці, де перебувало близько тисячі людей.

У Кремля залишилася ще одна "зброя" – це терор. Про це 24 каналу розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський.

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За його словами, обстріли житлових кварталів, які відбувалися останні дні, – це не випадковість. Це свідома стратегія.

Тепер вони хочуть залякати український народ своїми терористичними акціями, щоб той повпливав на своє керівництво й змусило його прийняти капітуляцію,

– пояснив Андрій Піонтковський.

"Проте Путін ще раз помиляється. Він не розуміє український народ й знову зазнає поразки. На жаль, велику ціну доводиться за це платити", – додав російський публіцист.

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