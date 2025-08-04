У вересні на території Білорусі плануються російсько-білоруські навчання "Захід-2025", які можуть нести велику небезпеку для України та країн Європи. Росія може використати цей привід, щоб досягти своєї мети.

Про це 24 Каналу розповів доктор історичних наук Юрій Фельштинський, зазначивши, якими мотивами керується Кремль у своєму прагненні захопити європейські країни. Також у білоруському Гомелі побачили бронетранспортери, що були оснащені протидронними дугами кустарного виробництва та мали розпізнавальні знаки, як у російських окупаційних військ в Україні.

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Які проблеми прагне розв'язати Росія, здійснивши вторгнення у Європу?

Фельштинський наголосив, що з філософського погляду, Володимир Путін продовжує політику Радянського Союзу, який захоплював території у всіх країн-сусідів, окрім Швеції.

Росія у 2008 році зайшла та територію Грузії та взяла під контроль Абхазію та Південну Осетію, які були грузинськими автономними республіками. У 2014-му він здійснив вторгнення на територію України, захопивши Крим та намагався окупувати Донбас, а у 2022 році розпочав повномасштабне вторгнення.

Також, продовжив він, Кремль тихо та повільно окупував Білорусь, зрештою взявши країну під повний контроль та поставивши за кермо проросійського Олександра Лукашенка. Хоча він прийшов до влади в Білорусі ще до того, як Борис Єльцин став президентом Росії.

В практичному плані намір Путіна полягає у тому, що він абсолютний параноїк щодо України. Він просто хоче захопити її, але не в змозі це зробити,

– пояснив доктор історичних наук.

Впродовж 12 років Росія намагається взяти під контроль Донбас і не може, не кажучи вже про усю Україну.

Проте Путін вважає, що єдина причина, через яку він не може це зробити – у тому, що Україна отримує допомогу. Спочатку від США та Європи, а після приходу до влади Дональда Трампа – тільки від європейських країн. Тому Путін вірить, що, імовірно, єдиний спосіб зупинити цю допомогу, – вторгнення в Європу яка продовжує підтримку України,

– припустив він.

Тоді європейці, по задуму Кремля, зосередяться на захисті власних кордонів і не будуть мати відповідні ресурси і фінанси, щоб допомагати Києву.

Коли у вас війна, ви не проводите військові навчання. Вересень вже близько, тому подивимося, чи буде Росія концентрувати війська в Білорусі. Якщо так – вони не для навчань, а для вторгнення,

– зазначив Юрій Фельштинський.

Водночас відомо, додав він, що у росіян недостатня кількість власного війська, тому вони можуть використовувати північнокорейців.

Нагадаємо, що керівник ГУР Кирило Буданов відповів, чи може Олександр Лукашенко знову пропустити російські війська для захоплення території України. За словами Буданова, Лукашенко "категорично не погоджується з цим і не погодиться на це". Глава української розвідки наголосив, що водночас українцям слід не втрачати пильність та бути "сильними і готовими до будь-чого", тоді "не буде несподіванок".