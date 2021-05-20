Путін хотів стати лідером Європи, але отримав обличчя невдахи, – російський історик Зубов

Володимир Путін у перші роки правління загорівся ідеєю та незрозумілою всемогутністю. Очільник Кремля був впевнений, що зможе підкорити собі ледь не весь світ.

Однак цього не сталося. Російський історик Андрій Зубов зауважив, що Путін тепер схожий на справжнього невдаху.

До теми У Росії немає союзників, вона залишилась одна, – російський історик Зубов

"Путін перші 15 років свого правління все більше вірив в себе. Він вважав, що навчився керувати країною. Він вірив у свою фортуну, що йому буде щастити", – пояснив Зубов.

Однак щастити очільнику Кремля перестало. За словами історика, він хотів захопити не лише Крим, а й підкорити собі всю Україну, провчити її. "Нічого не вийшло завдяки українському народу, який голими руками захистив землю", – запевнив Зубов.

Він хотів сам стати лідером Європи. Однак важливо те, що все в минулому. У нього обличчя невдахи – людини, яка зазнала невдачі,

– сказав історик.

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