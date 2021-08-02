Українці скандували "Путін – х*йло" під час виступу російського гурту у Тернополі: відео
Джерело:24 канал
На фестивалі "Файне місто" у Тернополі виступав російський гурт Wildways. Під час виконання їхньої саркастичної пісні про Путіна гості заходу скандували відомий народний хіт.
Відповідні відео учасники концерту оприлюднили у соцмережах. На них чути, як під час пісні натовп скандує "Путін – х*йло".
Нагадаємо На фестиваль "Файне місто" запросили російські гурти
"Путін – х*йло" на "Файному місті"
Гурт Wildways виступав на основній сцені фестивалю "Файне місто" 1 серпня. Їхня пісня Put in – саркастичне висміювання режиму Путіна і порівняння з "загниваючим Заходом". Українці голосно підспівували солісту і поверх його тексту також скандували "Путін – х*йло".
Хіт "Путін – х*йло" на "Файному місті": дивіться відео
На відео можна помітити, що вокаліст гурту був приємно вражений тим, як його приймають у Тернополі.Нагадаємо, що виступ Wildways був під загрозою через перевірку СБУ. Відомство перевіряло, чи усі учасники гурту можуть перетинати кордон з Україною. Зрештою, усі 4 російські колективи, яких стосувалася перевірка, змогли приїхати в Україну та виступити перед публікою.
Виконання хіта "Путін – х*йло"
- Хіт "Путін – х*йло" став мемом і водночас однією із масових традицій для українців. Уперше його використали у 2014 році, коли почалася війна на Донбасі.
- Відтоді цією піснею українці висловлюють негативне ставлення до Путіна та його політики.
- Наприклад, останнє масштабне виконання цього хіта відбулося під час гри збірних України та Північної Македонії у Бухаресті на стадіоні.
- Виконання цієї пісні потрапило на трансляцію, що неабияк обурило Росію.