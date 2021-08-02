Українці скандували "Путін – х*йло" під час виступу російського гурту у Тернополі: відео

2 серпня 2021 , 14:05
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Джерело:

24 канал

На фестивалі "Файне місто" у Тернополі виступав російський гурт Wildways. Під час виконання їхньої саркастичної пісні про Путіна гості заходу скандували відомий народний хіт.

Відповідні відео учасники концерту оприлюднили у соцмережах. На них чути, як під час пісні натовп скандує "Путін – х*йло". 

Нагадаємо На фестиваль "Файне місто" запросили російські гурти

"Путін – х*йло" на "Файному місті"

Гурт Wildways виступав на основній сцені фестивалю "Файне місто" 1 серпня. Їхня пісня Put in – саркастичне висміювання режиму Путіна і порівняння з "загниваючим Заходом". Українці голосно підспівували солісту і поверх його тексту також скандували "Путін – х*йло".

Хіт "Путін – х*йло" на "Файному місті": дивіться відео

На відео можна помітити, що вокаліст гурту був приємно вражений тим, як його приймають у Тернополі.

Нагадаємо, що виступ Wildways був під загрозою через перевірку СБУ. Відомство перевіряло, чи усі учасники гурту можуть перетинати кордон з Україною. Зрештою, усі 4 російські колективи, яких стосувалася перевірка, змогли приїхати в Україну та виступити перед публікою.

Виконання хіта "Путін – х*йло"

  • Хіт "Путін – х*йло" став мемом і водночас однією із масових традицій для українців. Уперше його використали у 2014 році, коли почалася війна на Донбасі.
  • Відтоді цією піснею українці висловлюють негативне ставлення до Путіна та його політики. 
  • Наприклад, останнє масштабне виконання цього хіта відбулося під час гри збірних України та Північної Македонії у Бухаресті на стадіоні.
  • Виконання цієї пісні потрапило на трансляцію, що неабияк обурило Росію.
Автор: Вероніка Климська