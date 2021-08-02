Українці скандували "Путін – х*йло" під час виступу російського гурту у Тернополі: відео

На фестивалі "Файне місто" у Тернополі виступав російський гурт Wildways. Під час виконання їхньої саркастичної пісні про Путіна гості заходу скандували відомий народний хіт.

Відповідні відео учасники концерту оприлюднили у соцмережах. На них чути, як під час пісні натовп скандує "Путін – х*йло".

Нагадаємо На фестиваль "Файне місто" запросили російські гурти

"Путін – х*йло" на "Файному місті"

Гурт Wildways виступав на основній сцені фестивалю "Файне місто" 1 серпня. Їхня пісня Put in – саркастичне висміювання режиму Путіна і порівняння з "загниваючим Заходом". Українці голосно підспівували солісту і поверх його тексту також скандували "Путін – х*йло".

Хіт "Путін – х*йло" на "Файному місті": дивіться відео

На відео можна помітити, що вокаліст гурту був приємно вражений тим, як його приймають у Тернополі.

Виконання хіта "Путін – х*йло"

Хіт "Путін – х*йло" став мемом і водночас однією із масових традицій для українців. Уперше його використали у 2014 році, коли почалася війна на Донбасі.

Відтоді цією піснею українці висловлюють негативне ставлення до Путіна та його політики.

Наприклад, останнє масштабне виконання цього хіта відбулося під час гри збірних України та Північної Македонії у Бухаресті на стадіоні.

Виконання цієї пісні потрапило на трансляцію, що неабияк обурило Росію.