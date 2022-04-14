"Путін каже рівняти все із землею, як до 10 травня ні**я не зробимо": нове перехоплення розвідки

Українська розвідка продовжує оприлюднювати розмови російських окупантів. У черговому перехопленні, загарбник розповів дружині про наказ президента Росії Володимира Путіна зрівняти все із землею, якщо воякам не вдасться просунутися до 10 травня.

Перехоплення, яке розкриває плани російського командування щодо війни в Україні, отримали у межах роботи Міжвідомчого координаційного центру при ГУР МО, за участі Національної поліції України.

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Розвідка оприлюднила чергове перехоплення розмови окупантів

Мобілізований російський військовослужбовець Олег Карасьов розповів своїй дружині про те, які вказівки отримали окупанти.

Путін сказав, якщо до 10 травня ні**я не зробимо, то все із землею рівняти,

– зазначив загарбник.

Він додав, що ворожі військові мають розпорядження. Вони намагатимуться "звільнити" Рубіжне, а Лисичанськ та Сєвєродонецьк – ні. Ці населені пункти вороги зрівнюють із землею.

"Наші контрактники ні**я просунутися не можуть. А вони х**чать, позасідали так (ЗСУ – 24 канал), що кожен день з танків п**дуємо зі всієї х**ні, а їм по**й. Наших стріляють кожного дня", – розповів окупант.

У ГУР зауважили, що ця розмова підтверджує, що Росія цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст. Злочини проти мирного населення окупанти вчиняють за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни-терористки, зокрема Путіна.

Путін сказав рівняти все із землею: відео

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