Путін і Лукашенко провели нову зустріч: домовилися про кредити та ціну на газ для Білорусі

Володимир Путін і Олександр Лукашенко 13 липня провели зустріч у Санкт-Петербурзі. Обговорили ціну на газ і нові кредити для Білорусі.

Про деталі спілкування політиків розповів прессекретар керівника Кремля Дмитро Пєсков.

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Було вирішено, що ціна на газ для Білорусі у 2022 році не буде індексована та збережеться на рівні 2021 року,

– сказав він.

Лукашенко та Путін також домовилися про виділення Білорусі кредиту в зв'язку з податковим маневром у Росії.

Окрім цього, вони виробили програму дій у низці сфер, зокрема:

податків;

митниці;

енергетики.

Зверніть увагу! Так званий "податковий маневр" передбачає поступове зниження експортного мита на нафту та підвищення податку на видобуток корисних копалин.