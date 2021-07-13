Путін і Лукашенко провели нову зустріч: домовилися про кредити та ціну на газ для Білорусі
Джерело:ТАСС
Володимир Путін і Олександр Лукашенко 13 липня провели зустріч у Санкт-Петербурзі. Обговорили ціну на газ і нові кредити для Білорусі.
Про деталі спілкування політиків розповів прессекретар керівника Кремля Дмитро Пєсков.
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Було вирішено, що ціна на газ для Білорусі у 2022 році не буде індексована та збережеться на рівні 2021 року,
– сказав він.
Лукашенко та Путін також домовилися про виділення Білорусі кредиту в зв'язку з податковим маневром у Росії.
Окрім цього, вони виробили програму дій у низці сфер, зокрема:
- податків;
- митниці;
- енергетики.
Зверніть увагу! Так званий "податковий маневр" передбачає поступове зниження експортного мита на нафту та підвищення податку на видобуток корисних копалин.
- Для Білорусі ціна імпортованої з Росії нафти зросте до світового рівня.
- Це зробить невигідним для Мінська реекспорт нафтопродуктів.
- У Білорусі оцінили збитки на найближчі три роки в 11 мільярдів доларів.