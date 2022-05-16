Путін та Лукашенко не задоволені самітом ОДКБ, – опозиціонер з Білорусі

Росія не може знайти союзників у війні проти України. Провалилися навіть плани Путіна та Лукашенка щодо ОДКБ.

Обидва диктатори, ймовірно, очікували від країн-членів Організації договору про колективну безпеку іншого. Про це 24 каналу розповів лідер руху "За свободу" Юрась Губаревич.

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Лукашенко розуміє, чим для Росії закінчиться війна

Опозиціонер зазначив, що поведінка Лукашенка за час війни нагадує загнаного у кут звіра, адже самопроголошений президент Білорусі змінює свою риторику буквально кожні 3 дні.

"Тепер видно, що він (Лукашенко – 24 канал) прекрасно розуміє, чим для Росії закінчиться це вторгнення. Він намагається знайти для себе якесь виправдання", – сказав лідер руху "За свободу".

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Юрась Губаревич акцентував, що по заяві Олександра Лукашенка зрозуміло: він не очікував, що так звана "спецоперація" Путіна затягнеться і не досягне своїх цілей. Саме тому білоруський диктатор наразі намагається виправдатися та знайти союзників серед країн ОДКБ.

Результати сьогоднішнього саміту не задовольнили ні Путіна, ні Лукашенка. Країни ОДКБ не горять бажанням втручатися у війну. Не стануть союзниками, коли результат війни – не на боці Росії,

– заявив Юрась Губаревич.

Він додав, що Лукашенко наразі просто "має щось говорити", але вважати, що слова самопроголошеного президента Білорусі приведуть до якихось дій з боку потенційних союзників – не варто. Водночас за результатами саміту ОДКБ нема навіть чітких заяв.

Саміт країн-членів ОДКБ: коротко

У Москві 16 травня відбувся саміт держав-членів Організації договору про колективну безпеку. До військово-політичної організації входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

На осінь 2022 року відповідні країни запланували спільні військові навчання.

Путін навіть обговорив з представниками країн ОДКБ війну в Україні. Проте що саме говорив – невідомо, адже це відбувалось у закритому форматі. До того військові експерти припускали, що російський президент міг попросити країни ввести свої війська в Україну, щоб допомогти армії окупантів.

Варто зазначити, українська розвідка вже повідомляла про те, що держави-члени ОДКБ не підтримують Росію у війні проти України. Наразі всі країни-учасники (окрім Росії та Білорусі) дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення.

Не обійшлося й без абсурдних заяв Лукашенка, якому "наснилося", що Польща хоче захопити Україну і, мовляв, вже створила для цієї місії "тисячні підрозділи".

Статут Організації договору про колективну безпеку не передбачає так званої обов'язкової "допомоги" у військових діях. ОДКБ дозволяє використовувати миротворців та військових держав-членів лише на території країн-учасниць договору за відповідним запитом.

Юрась Губаревич про становище Лукашенка: дивіться відео



