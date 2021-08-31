Путін і Лукашенко підпишуть остаточний план з інтеграції Росії та Білорусі
31 серпня 2021 , 14:15Читать новость на русском
Джерело:Интерфакс
Володимир Путін та Олександр Лукашенко затвердять остаточний пакет "дорожніх карт" з інтеграції Росії та Білорусі. Документ планують підписати 9 вересня.
Про підписання остаточного плану інтеграції країн повідомив посол Білорусі в Москві Володимир Семашко.
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Дата підписання документа з інтеграції Росії та Білорусі
9 вересня в Москві президенти зустрінуться. Союзний уряд – засідання буде, де підпишуть ці всі "дорожні карти" і загальну карту поглиблення інтеграції,
– зазначив Семашко.
Нагадаємо, питання інтеграції Росії з Білоруссю обговорюють вже понад 20 років року. Проєкти "дорожніх карт" влада країн не публікує.
Що відомо про Союзну державу
- Союзна держава – це проєкт інтеграції Росії та Білорусі, який передбачає поступове створення між країнами політичного, економічного, військового просторів.
- Договір про її створення країни підписали ще 8 грудня 1999 у Москві. Він набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента Росії Володимиром Путіним і главою Білорусі Олександром Лукашенком.
- Попри те, що проєкт існує вже давно, особливих успіхів у його втіленні досі не було.