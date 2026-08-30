Путін і Лукашенко зустрілися у Москві: про що домовилися диктатори

Під час зустрічі в Кремлі Олександр Лукашенко запевнив Володимира Путіна у "святому виконанні" всіх двосторонніх домовленостей. За словами глави російського режиму, Москва та Мінськ успішно розвивають торгівлю, попри зовнішній тиск.

Основний акцент під час перемовин сторони зробили на співпраці у сфері високих технологій, зокрема мікроелектроніки. Про це пише низка російських ЗМІ.

Деталі домовленостей та економічна залежність

Білоруський диктатор заявив, що взаємний товарообіг між країнами зростав щонайменше на 12%, зауваживши, що за підсумками 2026 року ці показники значно перевищать минулорічний рівень.

І приємно, що у цьому товарообігу велике місце займає електроніка сучасна,

– сказав Лукашенко.

Він підлабузницьки запевнив Путіна, що підпорядкований йому режим виконує всі обов'язки – від аграрного сектору та постачання палива до безпекових питань.

Крім того, Лукашенко натякнув на вплив "динаміки міжнародних відносин", яка змушує його регулярно зустрічатися з главою Кремля.

Що передувало візиту

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, подібні зустрічі можуть бути сигналом підготовки нових військово-політичних маневрів або провокацій з боку Росії. Експерти наголошують, що простір для самостійних маневрів білоруського режиму практично вичерпано.

При цьому, нещодавно повідомлялося, що Олександр Лукашенко наказав провести перевірку бойової готовності війська. Так, одна з артилерійських бригад Білорусі передислоковується для навчально-бойових завдань і буде доукомплектована до штатів воєнного часу. Мінськ також перевірить роботу всієї системи військового управління та врахує досвід сучасної війни України й Ірану.