Типові "почекуни" та мародери: у Маріуполі ідентифікували людей, які зустрічали Путіна

Владімір Путін побував у тимчасово окупованому Маріуполі. Російському диктатору навіть влаштували зустріч нібито з місцевими жителями.

Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, візит Путіна до Маріуполя спеціально організували вночі.

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Під час поїздки диктатор відвідав мікрорайон "Невський", де нібито поспілкувався з містянами. Як зазначив радник мера Маріуполя, це єдина локація, яку активно розбудовує російське Міноборони й куди завжди привозять високопосадовців з країни-агресорки.

Для зустрічі Путіна зібрали зрадників

Російська пропаганда оприлюднила відео, на якому люди радісно зустрічають Путіна. Диктатор пропонує містянам познайомитися, на що вони реагують із захопленням. Путін запитав купку людей, чи вони живуть у будинку на "Невському", на що ті відреагували ствердно.

Не будемо вигадувати, що це якісь актори. Це наші люди – типові маріупольські "почекуни". Весь Маріуполь займається ідентифікацією, що ж це за "мразоти" такі,

– повідомив Андрющенко.

Путіна зустрічали фанати "руского міра" та мародери

Як розповів радник мера Маріуполя, наразі більшість осіб з пропагандистського відео вдалося ідентифікувати. Над цим процесом активно працюють представники руху спротиву Маріуполя.

Зокрема, чоловік у синій куртці на відео, який радісно тиснув руку Путіну – це Олексій Хав'яр. Він мешкав у Кальміуському районі Донецької області.

Також встановили особу жінки, яка активно дякувала Путіну за "побєду" та заявила, що молиться за нього. Це Ірина Волосатова, яка раніше жила в одному з будинків на проспекті Миру.



Ірина Волосатова подякувала Путіну за "малєнькій кусочек рая" / Скриншот з відео

Ця жінка завжди мала проросійські погляди. За словами Андрющенка, вона активно займалася мародерством за підтримки МНС Росії та так званої "поліції" псевдореспубліки "ДНР". Коли росіяни захопили місто, зрадниця однією з перших отримала квартиру від окупантів.

"Коли почнеться деокупація, цю жінку може врятували хіба те, що вона втече", – наголосив радник мера Маріуполя.

За даними руху спротиву Маріуполя, Путіна також зустрічали Катерина та Дмитро Лоткови. За інформацією маріупольців, під час того, як росіяни бомбардували Маріуполь, подружжя займалося мародерством в одному з мікрорайонів міста.



Зрадники, які зустрічали Путіна / Фото з телеграм-каналу "Маріуполь. Спротив"

Батько Дмитра Лоткова – Микола – згодом показував російському диктатору квартиру, отриману від окупантів.

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"Забагато уваги для такого візиту"

Андрющенко зазначив, що попри те, що російського диктатора зустрічали реальні зрадники та зрадниці, їх було небагато. Це також є показовим моментом.

Радник мера міста наголосив, що загалом не варто приділяти багато уваги візиту Путіна до Маріуполя.

"Приїхав і поїхав. Забагато уваги для такого візиту. Він же не у Бахмут приїхав і навіть не в Донецьк", – сказав Андрющенко.

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