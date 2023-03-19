Дякували за "рай" і"побєду": для Путіна влаштували цирк з масовкою у Маріуполі

Російські пропагандисти повідомляють про візит Владіміра Путіна до окупованого Маріуполя. Його нібито привезли у відбудований ЖК, де він "зустрівся" з місцевими жителями.

Для російського диктатора влаштували шоу з масовкою під час його "візиту" до Маріуполя. Пропагандисти зібрати декілька людей, яких видали за місцевих жителів.

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Шоу для російського диктатора

Відеоролики з "маріупольцями" показали російські пропагандисти. На кадрах нібито жителі зруйнованого міста кажуть, що залишилися без нічого, але все одно дякують Путіну за "маленький шматочок раю" у вигляді відбудованих квартир.



Путін з масовкою / Скриншот



Що казали Путіну "місцеві" / Скриншот

"Дякуємо вам за перемогу. Ми за вас молимося. Ми дочекалися. Це маленький шматочок рая", – заявили "місцеві" Путіну.

Рух "Маріуполь. Спротив" ідентифікував деяких "героїв" пропагандистських відео. Зокрема, чоловік у синій куртці на відео, який радісно тиснув руку нібито Путіну – Олексій Хав'яр. Він мешкав у Кальміуському районі Донецької області.

Жінка, яка заявила, що "молиться за Путіна" – Ірина Волосатова. Раніше мешками з батьками в будинку на вулиці Миру, 77 в Маріуполі. Сусіди жінки розповіли, що вона розмародерила кілька сусідських квартир.

"Завжди була за Росію, всім незадоволена, українською владою та життям в Україні – результат бачите на цьому відео. Наговорила собі років на 15, хоч би не звалила в р*шку", - розповіла сусідка зрадниці.

Дивне відео з "візиту" Путіна

Російські пропагандисти показали дивне відео нібито візиту диктатора Володимира Путіна в окупований Маріуполь Донецької області.

На опублікованих кадрах видно за кермом автівки якогось чоловіка, якого видають за Путіна. Одна переконатися, чи це дійсно він – нереально, як і картинку за вікном автомобіля. До того ж зйомка ведеться у нічний час.

Нагадаємо, що "візит" Путіна до Маріуполя відбувся через кілька днів після річниці авіаудару Росії по драмтеатру.