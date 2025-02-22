На лобі у Путіна з'явився таємничий шрам: що він може означати

На нещодавньому заході у Москві російський диктатор продемонстрував дивний поріз на лобі. У ЗМІ припустили, звідки він узявся.

20 – 21 лютого у російській столиці пройшов так званий Форум технологій майбутнього. Під час свого виступу Владімір Путін розповів про нові властивості свого "славнозвісного" "Орєшника". Мовляв, його боєголовки можуть витримувати температуру, яка є на поверхні Сонця, передає 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Путін із дивним шрамом на голові

Велику увагу слухачів привернули не чергові побрехеньки диктатора, а чіткий шрам на його лисій голові.

Шрам був помітний на фотографіях і телевізійних виступах з середи. При цьому очевидно, що очільник Кремля й не намагався його приховати.

Шрам видно на лівій скроні Путіна під час зустрічі з головним рабином Росії в четвер / Фото AP

Водноча на фото, випущених російськими державними медіа в понеділок і вівторок, цього шраму не було. Це говорить про те, що Путін, ймовірно, отримав травму на початку тижня.

Нагадаємо, що у 2023 році ще одна таємнича рана викликала чутки навколо здоров'я 72-річного диктатора. Тоді шрам можна було побачити на його шиї. Це сталося після повідомлень у ЗМІ, які стверджували, що Путін страждає на рак щитовидної залози. Зазначалося, що очільник Кремля постійно перебуває у супроводі хірурга Євгена Селіванова з Центральної клінічної лікарні Москви, який спеціалізується на раку щитовидної залози.

Подібний шрам був помічений більше ніж два роки тому, в грудні 2020 року, коли російське видання "Собеседник" вказало на відмінний знак на шиї Путіна. Тоді пластичний хірург Амджад Аль-Юсеф прокоментував: "Теоретично, після інтубації (вставлення трубки для хірургічних цілей – 24 Канал) може залишитися такий шрам, але це лише в теорії. Часто буває, що навіть шраму не залишається, коли шкіра заживає". Кремль тоді заперечував, що Путін страждає від проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, що Путін заявив, що для переговорів з Трампом недостатньо лише зустрічі, важливі конкретні результати, зокрема щодо України.