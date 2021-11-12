Джоан Ролінґ подарувала світові нові слова. Наприклад, "горокракси" – магічні предмети, що дарують антигерою безсмертя.
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У світі Гаррі Поттера в кожному з них зберігалася частинка душі їхнього творця. Доти, поки "горокракси" цілі, – їхній господар невразливий.
"Горокракси" Путіна
Добра література тому цінна, що її образи починають жити самостійним життям. Будь-який політик, який мріє про власне політичне безсмертя, так само створює собі "горокракси".
Перше безсмертя
В Путіна їх кілька. Перший його "горокракс" – це перемога над сепаратизмом, що ним були позначені російські 1990 роки. Друга чеченська війна стала фактичною передвиборчою кампанією – на тлі відсутньої номінальної.
"Сильна рука" почала нанизувати країну на "вертикаль".
Услід за приборканням бунтівної республіки – скасування губернаторських виборів, вигнання регіональних бояр з Ради Федерації та скасування самої "федерації" на користь ультрацентралізованої системи.
Путін має 3 речі, які роблять його безсмертним / Фото Getty Images
Саме боротьба з відцентровістю слугувала за легітимацію першого президентського терміну Володимира Путіна, за головну відповідь на питання: "Чому він?".
Друге безсмертя
Другий його "горокракс" – зростання добробуту. Нафтодолари дозволили укласти новий соціальний договір, права і свободи обмінювалися на:
- зарплати;
- іпотеки;
- кредитні автомобілі;
- можливість відпочивати в Хургаді.
Вперше за десятиліття російський громадянин занурився у споживацтво – те саме, яке раніше бачив тільки в телевізорі. Бюргерство породжувало аполітичність. Нафта дорожчала і її бризки розліталися країною.
Влада в Росії вперше упродовж тривалого часу здобулася на імідж тієї, що може наповнити холодильники та гардероби.
Консюмеризм породжував лояльність, завтрашній день набував обріїв, планування знову входило в моду. Легітимність другого терміну Путіна будувалася саме на цьому. Так створили другий "горокракс".
Зростання добробуту в Росії допомагає Путіну / Фото Getty Images
Його інерція дозволила здійснити рокіровку. Урядування Дмитра Медведєва зумовлювалось не чеснотами наступника, а підтримкою першої особи.
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Протягом наступних чотирьох років усі сперечалися про те, де закінчується один і починається інший. У 2012 році ці суперечки втратили сенс, адже Путін повернувся.
Третє безсмертя
Його третім "горокраксом" могла стати Олімпіада, яку власноруч провели і виграли. Росія головувала у G8 і продавала нафту по 100 доларів, створювала Митний союз й приручала європейський бізнес.
Та всього цього Кремлю видалося замало. На роль нового "горокракса" обрали Крим.
"Сакральна Корсунь" і "російська мекка", "ввічливі люди" та "слава російської зброї". Зворотним боком парадного фасаду стала війна на Донбасі та боротьба з інакодумцями.
Третім "горокраксом" Путін обрав Крим / Фото Getty Images
Мрія про імперію
І те, й інше обиватель зволів не помітити. Мрія про імперію виявилася занадто сильним ментальним наркотиком: фортеця в облозі, щільніше шереги, ворог коло брами.
Кожен з "горокраксів" – запорука виживання того, хто його створив. Тому Кремль не наважується гримнути на Рамзана Кадирова, який дозволяє собі все, що захоче.
Тому Москва кидає до в'язниць тих, хто нагадує, що Крим – це Україна. Тому президент і далі на прямих лініях пояснює низькі зарплати "перегибами на местах".
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Тому що в кожному з цих трьох випадків є ризик порушити ті точки легітимності, що завдяки ним Путін став тим, ким він є. А руйнування кожного "горокракса" може призвести до загибелі їхнього господаря.