Путін між Сталіним і Гітлером: у Гданську зробили новий мурал проти війни
Джерело:Верховна Рада
У польському Гданську зробили новий антивоєнний мурал, на якому намалювали президента Росії Володимира Путіна. Поруч з ним – диктатори Гітлер та Сталін.
Малюнок зробили поблизу залізничної станції Гданська. Ініціаторами були Поморська залізниця, гданська Академія художніх мистецтв та самоврядування Поморського воєводства.
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Автор цікавого муралу – Пьотр Яворський, псевдонім якого Tuse. Увесь малюнок він зробив за два дні. Чоловік вважає війну в Україні абсолютно не обґрунтованою.
Мурал Пьотра Яворського / Фото Верховна Рада
Моє послання – застерегти Путіна, щоб він не став ще одним таким діячем. Такі порівняння вже напрошуються. Він починає діяти, керуючись лише своїми імперськими прагненнями й більше нічим. Для війни не було економічних причин. Це щось особисте для нього,
– зазначив Пьотр Яворський.
Нагадаємо, нещодавно у польській Познані з’явився мурал, де Володимира Зеленського порівнюють з Гаррі Поттером, а Путіна – з Волдемортом.
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