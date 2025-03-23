Чи чує Бог Путіна: Сікорський запитав у відомого теолога про цінність молитов диктатора

Спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф повірив у розповідь Владіміра Путіна про те, як російський президент молився за Трампа під час замаху на нього. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на політичні сентименти.

У неділю, 23 березня, політик публічно запитав у польського дослідника богослів'я Кшиштофа Монделя, чи вартує чогось молитва Путіна за здоров’я Трампа. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост Сікорського в Х.

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Чи чує Бог молитви диктатора

Нагадаємо, після другого візиту до Кремля Віткофф заявив, що не вважає Путіна поганою людиною. Серед аргументів – історія про хвилювання російського президента за здоров'я Трампа, коли в того стріляли.

Диктатор буцімто пішов до церкви, зустрівся зі священником і молився за американського лідера лише тому, що той був його другом.

Молитва полковника КДБ рахується подвійно чи взагалі не рахується?

– звернувся до теолога міністр закордонних справ Польщі.

Цікаво! Мондель відповів: "Якщо Путін просить Бога про щось, але не перестає вбивати людей і брехати світу, то його благання марні, тому що Бог не зміцнює злих людей у злі, це може зробити лише пекло".

До слова, за словами Віткоффа, президента Росії не варто порівнювати з Гітлером, адже через наявність НАТО зараз ситуація не така, як у Другу світову війну. Політик вірить у те, що диктатор прагне миру.