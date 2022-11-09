Путін може взяти участь у саміті G20: експерт припустив, як до нього будуть ставитися

15 листопада на Балі стартує саміт G20. У ньому може взяти участь Владімір Путін.

Однак візит кремлівського диктатора навряд чи пройде так, як він собі уявляє. Про це 24 каналу сказав головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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Схід поставив Путіну умову

Ходять чутки, що колективний Схід (Китай, Індія, Туреччина) поставив йому умову, яку Путін не виконав. Мовиться про те, пояснює Ус, що до саміту "Великої двадцятки" Путін мав закінчити війну в Україні. Припускають, що і Китай може доволі жорстко розмовляти з диктатором, і це може бути приниження, яке у Росії не сприймуть від слова зовсім.

Я буду дуже здивований, якщо у Путіна гладко пройде цей візит. Хіба що, його новини скажуть, що його зустрічали як "імператора Всесвіту", а насправді він сидітиме у куточку якогось диванчика, як це вже було у Самарканді,

– зауважує Ус.

Безумовно, лідери Франції та Німеччини готові говорити з кремлівським диктатором. Вони виступають за мир в Україні, однак що стосується його ціни – вони не є принциповими у цьому питанні. Натомість Туреччина, акцентує Ус, з 2014 року наголошує на тому, що Крим – це Україна. Для турків – це принципове питання, адже у них є свої стосунки з кримськими татарами, тому вони завжди казали, що Крим не може бути російським.

"Щось мені підказує, що навряд чи вони будуть дуже люб'язні з ним, зважаючи на позицію США та невдоволення Туреччини, Індії та Китаю", – каже головний консультант Інституту стратегічних досліджень.

Про що є сенс говорити з диктатором

Варто зважати на те, що 19 листопада завершується термін дії зернової угоди. Туреччина вже попросила про продовження на рік, аналогічне прохання може бути від Індії та Китаю. Саме зернова угода – це те, про що з Путіним ще можуть говорити, аби не було проблем, і світ продовжував отримати від України зернові.

Зростання цін на зернові дуже невигідні цим провідним з точки зору населення країнам світу. Люди голодують, тому бажано, щоб ціни були меншими – а вони будуть меншими, якщо буде працювати зернова угода,

– наголосив Ус.

Росія – проти всіх

Відомо, що за підсумками попереднього року Росія стала 11 економікою світу – це не остання країна. Відтак на початку війни світ був не готовий до того, що одна з провідних країн починає поводитися так, що вона проти всього світу. "

Є навіть жарт: якщо в Україні Росія воює з усім світом, то Україна воює за весь світ,

– підкреслює Ус.

На думку головного консультанта Інституту стратегічних досліджень, Путіна можуть іронічно питати про досягнення на фронті. Варто згадати натяк Ілона Маска про те, що під Бахмутом у російських військ справи кепські.

"Я не виключаю, що основне питання від G7 на G20 до Путіна буде таким: "Ну що, ти там ще тримаєшся? Чи вже тобі недовго залишилося?", – підсумував Іван Ус.

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