Путін може "повторити перемир'я" на 9 травня: навіщо це йому знову
- Путін може повернутися до теми перемир'я напередодні 9 травня.
- Ініціативи перемир'я з'являються, коли Москві треба виграти час або зменшити ризики.
Після так званого Великоднього перемир'я знову заговорили про нову паузу у війні, яку Кремль може спробувати прив'язати до символічної для себе дати. У російській логіці такі ініціативи часто з'являються не лише для картинки, а й тоді, коли Москві треба виграти час або зменшити ризики для себе.
Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в ефірі 24 Каналу припустив, що Володимир Путін може знову повернутися до теми перемир'я вже напередодні 9 травня. Він пояснив, чому така ідея виглядає цілком можливою і що насправді може стояти за новою ініціативою Кремля.
Дивіться також Ракети, дрони, артилерія: Зеленський показав збройну міць України
Перемир'я Путіна до 9 травня
Після так званого Великоднього перемир'я в Росії знову можуть повернутися до тієї самої тактики вже перед 9 травня. Для Кремля такі дати завжди мають особливу вагу, бо навколо них будують і пропаганду, і публічні сигнали назовні.
До уваги! Оголошення Великоднього перемир'я пов'язували не зі зміною позиції Кремля, а з тиском обставин і зовнішніх чинників. Саму паузу називали короткою і вимушеною, яка не дала стратегічного результату, але на окремих ділянках фронту могла дати військовим кілька годин перепочинку.
На сам хід бойових дій така коротка пауза навряд чи серйозно вплине, адже в масштабах усього фронту навіть локальне затишшя не дає результатів, які могли б щось принципово змінити.
У районі 9 травня, можливо, потенційно ми знову почуємо про такі ініціативи,
– наголосив Шарп.
Для Кремля тут важлива і сама дата, і все, що з нею пов'язано. Проведення парадів і масових заходів за участю військових тепер виглядає для Росії значно ризикованіше, ніж раніше. Після ударів, які показали, що боляче прилетіти може не лише здалеку, а й фактично зсередини самої Росії, питання безпеки таких подій стає для Путіна значно чутливішим.
Тут завжди є додаткові суттєві ризики для Путіна. Це стосується і Москви, і інших міст,
– сказав військовий оглядач.
Тому обережність навколо 9 травня для Кремля буде не менш важливою, ніж сама пропагандистська картинка. І якщо нові розмови про перемир'я справді пролунають, вони радше будуть прив'язані до цієї дати, ніж до будь-якого реального просування до миру.
Чому партнери України стримують удари по Росії
Заклики не переходити певні межі в ударах по Росії для України не нові, такий підхід тягнеться ще з попередньої американської адміністрації і стосується не лише Вашингтона, а й європейських партнерів. Причина проста: на Заході бояться зайвої ескалації з ядерною державою і намагаються не дратувати Москву сильніше, ніж вважають допустимим.
Просити українців когось не чіпати або не переходити ті чи інші межі – це достатньо старий підхід. Це стосується не тільки українців і не тільки нинішньої адміністрації,
– наголосив Шарп.
Так само було і з ударами по російській нафтовій інфраструктурі. Україна щоразу змушена зважати не лише на власну безпеку, а й на реакцію союзників, які в таких ситуаціях часто діють надто обережно.
Не вголос, наскільки я розумію, різні країни просили Україну цього не чіпати. Нафта подорожчає. Вона і так дорожчає через події в Перській затоці, а тут ще й українські удари. Ось вам типовий підхід,
– сказав він.
У таких умовах кожне рішення доводиться ухвалювати між потребами національної безпеки і можливими наслідками у відносинах із партнерами. Саме тому подібні сигнали ще можуть звучати й далі.
Останні новини про мирні переговори
До України невдовзі має прибути американська делегація для продовження переговорного процесу. Кирило Буданов сказав, що візит очікують орієнтовно через тиждень після Великодня, а також підтвердив наявність контактів з російською стороною і можливість нового обміну полоненими поблизу свята.
Так зване "Великоднє перемир'я" Росія порушила, а бойові дії з артилерією та безпілотниками продовжилися. На Харківщині за цей час зафіксували розстріл 4 українських військовополонених, а саму паузу називали спробою Кремля зіграти в "перемир'я" без реального припинення вогню.
У Кремлі заявили, що мир можна встановити хоч "сьогодні", а "територіальні розбіжності" між Росією та Україною нібито зводяться до "лічених кілометрів". Водночас у Москві натякнули, що для цього Київ має ухвалити "відомі рішення".