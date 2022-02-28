"Путін мразь": у Москві загорілась автівка з антикремлівськими написами

У Москву заїхала автівка, на якій були написи "Путін мразь" та "Це війна". На Пушкінській площі вона загорілася.

Росія вдерлася на територію України. У містах держави-агресорки проходять протести проти війни, яку розв'язав Володимир Путін.

Читайте також "Засуджуємо напад на Україну": понад 200 депутатів Росії написали листа проти війни

Автівка з антикремлівськими написами

На Пушкінську площу в Москві заїхала машина з написами: "Це війна", "Народ, вставай",

– йдеться у повідомленні.

Крім того, на автівці писало, що "Путін мразь".

Потім машина спалахнула. Майже одразу її перегородили снігоприбиральною технікою.

У Москві спалахнула автівка з антивоєнними написами: дивіться відео

Протести проти війни в Росії

У 67 російських містах 27 лютого пройшли акції проти війни, яку Путін розпочав в Україні.

Правозахисний проєкт "ОВД-Инфо" повідомив про затримання 1 974 людей. У Москві силовики спіймали понад 1 000 людей, у Санкт-Петербурзі – приблизно 500.

Поки що протести недостатні, аби хоч якось повпливати на рішення глави Кремля припинити агресію на українській землі.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.