Путін наказав Кадирову вбити Зеленського на початку війни, – WSJ

На початку російського вторгнення в Україну бойовик з Чечні Рамзан Кадиров отримав завдання від Владіміра Путіна. Російський диктатор наказав йому вбити президента України Володимира Зеленського.

Про це пишуть журналісти The Wall Street Journal, посилаючись на представників української розвідки та СБУ. За їхньою інформацією, Путін наказав Кадирову зайняти урядові квартали Києва та вбити українського президента.

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Путіна обговорив з Кадировим "вироблення стратегії"

У матеріалі наводяться слова секретаря РНБО України Олексій Данілова, який сказав, що передбачувана посада президента, високопоставлене та бажане завдання були "своєрідним бонусом, який вони призначили Кадирову".

Зазначають, що за три тижні до повномасштабного вторгнення Путін викликав Кадирова до Москви для "вироблення стратегії". 25 лютого кадировці зайшли до України трьома колонами бронетехніки.

Першу з трьох груп кадировців майже повністю було знищено на підступах до Києва. Дві інші були вимушені перегрупуватися та припинити наступ, так і не дійшовши до української столиці.

Кадиров розпочав мобілізацію

Після поразки своїх бойовиків Кадиров доручив розпочати приховану мобілізацію. У статті йдеться про те, що чеченські чиновники та релігійні лідери у громадських місцях, наприклад, спортзалах та ігрових клубах пропонували до 300 тисяч рублів на місяць за участь у війні.

Повідомляють, що вербували "найбільш вразливих". Зокрема, йдеться про чоловіків із боргами, судимостями та тих, кого вважали геями та погрожували їм ув’язненням.

Про "особливі" стосунки Путіна та Кадирова

Потім бойовики Кадирова взяли на себе іншу роль – вони контролювали, аби російські солдати не могли втекти з фронту. Також кадировських вояк відправляли до захоплених міст та сіл України, де вони влаштовували допити, жорстоко катували місцевих та обшукували, намагаючись виявити партизанів.

Журналісти WSJ також згадали про відносини Кадирова з Путіним. Зазначають, що російський диктатор "протягом десятиліть витрачав величезний російський бюджет на підтримку" лідера Чечні та зміцнення його впливу в регіоні. Анонімний ексчиновник Кремля розповів, що Путін спілкується з Кадировим особисто, а не через помічників, як це зазвичай відбувається з іншими російськими губернаторами.