Путін наказав розривати угоди з країнами, які не платитимуть за газ рублями
31 березня 2022 , 16:52Читать новость на русском
Володимир Путін підписав указ, який регулює торгівлю газом із "недружніми" країнами за російські рублі. Документ вступає в дію з 1 квітня.
У документі мовиться, що якщо покупці не платитимуть за газ рублями, чинні контракти на постачання газу зупинять. Про це повідомляють провладні російські ЗМІ.
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Що хоче Путін:
- Західні країни повинні відкрити рахунки в рублях у Газпромбанку.
- Банк продаватиме валюту, яку зарахують покупці російського газу.
Путін заявив, що якщо покупці газу з "недружніх" країн відмовляться сплачувати рублями, то Росія вважатиме це порушенням контрактів,
Також він сам підтвердив, що Росія поставила газ замовникам, але не отримала за це гроші.
Вони його отримали, заплатили нам у євро, які самі ж і заморозили… Можна вважати, що ми поставили газ фактично безплатно,
– бідкається президент країни-агресорки.
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