Путін націлений на Україну та українців, – у Білому домі пояснили заяву Байдена про геноцид

Напад Росії на Україну має на меті знищити українців як націю. Звірства росіян та скоєні ними злочини проти людяності в Україні – це геноцид проти нації.

Президент США Джо Байден заявив, що Росія чинить геноцид українців. Наразі відбувається збір необхідних доказів, після чого про це можна буде говорити офіційно.

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Пояснення заяви Байдена

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден заявляв про геноцид українців як президент США, а не висловлював свою особитсу позицію. Експерти активно працюють над вивченням звірств росіян в Україні, але вони є очевидними для всього світу, тому юридичне визнання геноциду – лише питання часу.

Путін націлений на Україну та українців. Президент вказав на взірства. Будуть докладені зусилля, щоб провести міжнародне розслідування, інколи це може займати роки, – заявила Псакі.

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