Путін хоче знищити Україну й підкорити народ, – ISW про останні заяви диктатора

Напередодні Путін зробив низку цинічних заяв. Зокрема, сказав, що росіяни й українці – нібито "один народ", а вся Україна буцімто "фактично є російською". Аналітики зауважили, що таким чином диктатор виправдовував подальше завоювання України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

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ISW проаналізував заяви Путіна

Путін відповів на запитання після виступу на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному 20 червня про те, чому російські війська просуваються за межі територій України, які Росія незаконно анексувала. Глава Кремля абсурдно заявив, що він вважає російський і український народи "одним народом" і що Україна нібито "є російською".

Путін неодноразово демонстрував, що не розглядає Україну як незалежну державу з власною історією, ідентичністю та культурою, окрему від Росії,

– наголосили аналітики.

Додали, що про це свідчить есе диктатора за 2021 рік "Про історичну "єдність" росіян і українців". Окрім того, його неодноразове неправдиве твердження, що росіяни, білоруси та українці нібито є "частиною одного історичного народу".

Раніше в Інституті зазначали, триваюча інформаційна операція Кремля, яка намагається представити росіян і українців як нібито "єдиний народ", культурно й історично "однорідний", – це одна з найбільш значущих інформаційних операцій, спрямованих на підрив підтримки України з боку Заходу і виправдання воєнних дій перед російським народом.

"Прихильність Путіна до цього наративу підкреслює його постійне прагнення знищити українську державу і підкорити український народ", – підкреслили аналітики ISW.

