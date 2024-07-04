Знайшов справжнього "спільника": Путін визнав Талібан "союзником" Росії у боротьбі з тероризмом

Росія не припиняє дивувати своїми "союзниками". Цього разу список поповнив радикальний ісламістський рух Талібан.

Зауважимо, що Талібан належить до заборонених організацій. Однак московський "царь" вважає його справжнім союзником Кремля у боротьбі з тероризмом.

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Путін назвав Талібан "союзником" Росії

За даними російських ЗМІ, кремлівський диктатор Владімір Путін заявив 4 липня, перебуваючи в Астані, що заборонений наразі на території країни-агресорки рух Талібан є "союзником" Москви в боротьбі з тероризмом, оскільки той контролює Афганістан.

Треба виходити з того, що таліби контролюють владу в країні. І в цьому сенсі таліби, звичайно, є нашими союзниками в боротьбі з тероризмом, тому що будь-яка влада зацікавлена в стабільності в тій державі, якою вона керує,

– стверджує глава країни-агресорки.

. Російська влада давно підтримує контакти з талібами. Делегації Талібану регулярно приїжджають до Москви. 15 травня таліби відвідували форум "Росія – Ісламський світ: KazanForum".

Зазначимо, що Захід не визнає Талібан законним урядом Афганістану. Раніше чинний американський президент Джо Байден заявив, що таліби мають пройти довгий шлях, аби отримати міжнародне визнання.

Нагадаємо, нещодавно Путіну доповіли що Талібан вже можна виключати зі списку заборонених організації. Ба більше, ще у жовтні 2021 року Володимир Путін заявив, що Росія "наближається до ухвалення рішення" про виключення "Талібану" зі списку терористичних організацій, але це рішення знову ж таки має бути ухвалене в ООН.