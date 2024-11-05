Путін розкритикував Леніна і назвав українську мову красивою: у чому сенс неочікуваних заяв

Владімір Путін провів засідання "Ради з підтримки російської мови", під час якого видав чергову порцію суперечливих заяв. 24 Канал ознайомився з ними і розкаже, що не так із тезами російського диктатора.

На жаль, питання мови в Україні досі залишається чутливим, а багато людей не до кінця розбираються в деталях. Наприклад, славетне слово "спалахуйка", дуже поширене на початку незалежності, насправді було вигадане росіянами для тролінгу українців.

Дивіться також Якщо змушують святкувати "день чекіста": українцям дали поради, як вберегти психіку в окупації

Путін цинічно згадав про "насаджування" української за СРСР

Під час засідання диктатор провів історичні паралелі, як це полюбляє. І неочікувано розкритикував Леніна, хоча зазвичай вихваляє радянську владу.

Я хотів би нагадати, що після утворення Радянського Союзу комуністична партія почала проводити політику так званої коренізації, коли в Донецькій та Луганській агломерації насильно, от прямо насильно змушували вивчати українську людей, які українською ніколи не говорили і вважали своєю рідною російську,

– висловився Путін.

Також він пригадав традиційну тезу про спорідненість двох мов і знову ж таки неочікувано назвав українську мову красивою: "Українська мова, наскільки я розумію, дуже споріднена російській. На мій погляд, вона має свою принадність і красу, так само, як і вся українська культура, але ця політика коренізації проводилася досить агресивно, наполегливо".

Далі він сказав, що сучасна Росія має врахувати помилки більшовиків і не повторювати їх. "Наша політика в галузі російської мови має бути м'якою, природною, заснованою на потребах життя", – так Путін сказав своїм поплічникам.

Що не так із цими заявами і для чого вони Кремлю

Імовірно, таким чином Путін хоче згладити враження від звірячої окупації "нових регіонів". А ще заспокоїти людей, чиї будинки ворог захоплює просто зараз: мовляв, не переймайтеся, ми не такі, як більшовики, ми не будемо вас ні до чого примушувати. Влаштуємо таку собі лагідну русифікацію.

Водночас господар Кремля, як і завжди, підмінює історичну правду. Так, більшовики справді проводили коренізацію (яка в Україні дістала назву українізації), тобто давали більше можливостей мовам місцевих республік. Наприклад, українська стала мовою документів, театру, книжок. Але не можна сказати, що Донбас був повністю російськомовний: люди говорили там українською.

Сучасні історики вважають, що більшовики у 1920-х проводили українізацію, щоб схилити українців та інші народи на свій бік. А згодом, у 1930-ті, почали терор. Тому те, що Путін критикує коренізацію, але при цьому говорить про м'якість, звучить досить двозначно.

До того ж Путін апелює до спорідненості мов – ідею "колиски братніх народів" активно просували у 1950-ті, щоб стерти усі відмінності між українською та російською, штучно накинути думку, що обидві мови завжди розвивалися разом.

Путін не змінює свою політику русифікації на окупованих територіях

Якщо прочитати продовження заяв Путіна, усе стає на свої місця.

Що ще заявив Путін:

доручив підготувати проєкт основ держполітики щодо підтримки та просування російської мови;

запропонував створити центри популяризації російської мови та літератури на базі бібліотек на Донбасі;

запропонував виробити єдиний федеральний алгоритм роботи з дітьми мігрантів, які погано знають російську;

сказав, що необхідно визначити рівень володіння російською мовою для іноземців з урахуванням реальних потреб при їхньому працевлаштуванні;

доручив створити єдині державні підручники з російської мови.

І загалом: заявив, що "Росія бореться на лінії бойового зіткнення за збереження своїх традиційних цінностей та російської мови".

Усе це означає, що заяви про "м'яку русифікацію" облудні. Росію не цікавлять мови інших народів, вона прагне нав'язати всім свою – російську. І для цього навіть готова платити стипендії "талановитим вчителям російської за кордоном" – про це теж заявив Путін. Тож українські книжки продовжать спалювати, а носіїв української – убивати.

Цікаво! Вишенькою на торті були слова про те, що мат – це гріх, "але хто ж з нас не без гріха". На думку Путіна, боротися з матом треба комплексно. І нічого не було сказано про тотальну неграмотність самих росіян, які не володіють власною мовою (буквально кожен коментар про вибухи в Росії написано з помилками).