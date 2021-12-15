Володимир Путін переконаний, що чинні стосунки Росії та Китаю є справжнім зразком у 21 столітті. Таку думку очільник Кремля озвучив 15 грудня під час переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном у режимі відеоконференції.

Слова президента Росії цитують низка російських ЗМІ та телеграм-каналів. За їхніми даними, Путін обговорив з очільником КНР розвиток російсько-китайських відносин.

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Очільник Кремля заявив, що двосторонні між Росією та Китаєм сформували "нову модель співпраці".

Радий можливості вийти з вами на прямий відеозв'язок. Це дозволяє ґрунтовно обговорити розвиток російсько-китайських відносин, всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Вважаю ці відносини справжнім зразком міждержавної співпраці у 21 столітті,

– сказав Путін.

За словами Путіна, російсько-китайські відносини показали міцну життєздатність і набули нового дихання.

Що про це сказав очільник КНР

Сі Цзіньпін подякував російському лідеру за протистояння спробам "вбити клин між Росією та КНР". За його словами, Путін на різних заходах завжди давав "високу оцінку російсько-китайським відносинам". Голова КНР наголосив, що цінує це.

Путін назвав відносини Китаю і Росії "зразковими" у 21 столітті: дивіться відео

Путін висловив сподівання, що глави держав зможуть особисто зустрітися у лютому 2022 року в Пекіні на відкритті Олімпійських ігор. Окрім іншого, російський лідер розповів, що товарообіг Росії та Китаю за січень – листопад збільшився на 31%, до 123 мільярди доларів, і перевищив допандемійний рівень.

Російський лідер висловив сподівання, що глави держав зможуть особисто зустрітися у лютому 2022 року в Пекіні на відкритті Олімпійських ігор. Путін сказав, що вдячний за запрошення відвідати цей знаковий захід. Президент підтвердив намір відвідати відкриття Олімпіади у Пекіні. Він також вказав на неприпустимість політизації Ігор та висловив надію на те, що змагання пройдуть на високому рівні.

Окрім іншого, російський лідер розповів, що товарообіг РФ і Китаю за січень—листопад збільшився на 31%, до $123 млрд доларів, і перевищив допандемійний рівень.

"У недалекій перспективі, як і домовлялися, подолаємо рубіж у $200 млрд", - зазначив глава держави.

Раніше, 14 жовтня, російський лідер в інтерв'ю CNBC назвав голову КНР своїм другом. За його словами, двостороння взаємодія йде на користь як народу Китаю, так і Росії та створює стійкість у міжнародних справах.

28 червня лідери двох країн оголосили про продовження російсько-китайського договору про добросусідство, дружбу та співпрацю. Голова КНР назвав договір яскравим прикладом побудови міжнародних відносин нового типу.