Путін не буде розпорошуватися, – Жданов сказав, на що наважиться Росія щодо НАТО

Швеція та Фінляндія зовсім скоро приєднаються до НАТО. Тож кордон з Альянсом впритул наближеться до Володимира Путіна.

Російський диктатор не буде розпорошувати свої військові сили до кордону з Фінляндією. Про це 24 каналу заявив військовий експерт Олег Жданов.

Важливо Третя світова почалася 24 лютого, а ми – перше поле бою, – Резніков звернувся до Заходу

На його думку, Путін не відступить. Він розуміє головну ціль цієї війни – це Україна.

Без України він ніщо. Без України всі його плани на майбутнє – рушаться, як замок з піску. Саме тому він не буде розпорошуватися,

– пояснив Олег Жданов.

Проте він зазначив, який один хід може здійснити Росія. Наприклад, вивести ракетні війська стратегічного призначення, які досі не залучені у воєнній кампанії, й провести з ними навчання.

"До речі, вони обіцяли це зробити вздовж кордонів з Фінляндією. Хоча Фінляндія вже випередила Росію, адже провела масштабні навчання своєї армії вздовж кордонів з Росією. Як казав міністр оборони Фінляндії: "1939 року вже не повториться", – повідомив Жданов.

За його словами, наразі у Росії немає сил та засобів, а є тільки політичні заяви. Проте від України вони не відступляться.

Дивіться відео: Жданов про "мобілізацію" у Білорусі та нові поставки зброї