Путін не дає згоди на те, щоб звільнити оборонців "Азовсталі", – Маляр

Україна робить усе для того, щоб врятувати неймовірних захисників Маріуполя. Герої здійснили безпрецедентний подвиг та досі тримають оборону попри нелюдські умови.

Увесь світ спостерігає за героїчною обороною Маріуполя. Ворог гатить по місту з авіації, бомбардує "Азовсталь", не припиняє штурмів, але захисникам міста вдається тримати оборону вже понад 80 днів у повній блокаді та вкрай важких умовах.

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Переговори з Путіним про "Азовсталь"

Україна намагається залучити усю силу світової спільноти для того, щоб евакуювати відважних захисників Маріуполя. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

Вона розповіла, що оборону на "Азовсталі" тримають бійці різних підрозділів українських військ. Їх усіх намагаються врятувати, але це військова операція, тому публічно обговорюватися не може. Ганна Маляр та Ірина Верещук провели зустріч із родичами героїв, які захищають "Азовсталь", і відверто пояснили їм багато деталей.

Усі пропозиції, які лунають у суспільстві, вже були зроблені. Просто Путін не дає згоди на те, щоб ми могли звільнити наших оборонців "Азовсталі". Якби там можна було здійснити деблокаду – повірте, ЗСУ це б зробили обов'язково,

– розповіла заступниця міністра оборони.

Також вона зазначила, що зараз йде розробка та розгляд різних планів порятунку захисників Маріуполя. Україні вдалося залучити усіх лідерів світу для переговорів з Путіним щодо "Азовсталі". Також до процесу залучені усі можливі міжнародні організації.

Маляр додала, що просто зараз захисники Маріуполя загородили собою багато регіонів України, адже окупанти для блокади та постійних штурмів сконцентрували біля міста багато своїх сил.

Ситуація на "Азовсталі": останні новини

Штурм "Азовсталі" та постійні бомбардування підприємства не припиняються. Ворог почав застосовувати фосфорні бомби, про що стало відомо з перемовин окупантів.

Захисники міста продовжують героїчно тримати оборону. Втім, вони перебувають у нелюдських умовах: воїни тижнями не виходять на світло, поранені не отримують медичної допомоги, дуже складна ситуація з водою та провізією. Герої починають втрачати надію на дипломатію та готуються до останнього бою, адже скоро ресурсів для продовження оборони може просто не залишитися.

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