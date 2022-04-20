Путін – не дурник, розуміє, що ембарго неминуче, – Фейгін
20 квітня 2022 , 14:53Читать новость на русском
Раніше у ЄС повідомляли, що нафтове ембарго – у переліку можливих майбутніх санкцій проти Росії. Глава Кремля Володимир Путін і сам розуміє, чого цього не оминути.
Про це сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.
Увага Аби швидко закінчити війну – потрібно озброїти Україну та накласти на Росію ембарго, – Подоляк
Путін – не дурник, він чудово розуміє, що ембарго неминуче,
– вважає Фейгін.
Тим паче після того, як росіяни почали наступ на Сході. Утім, якби вони утримались від цього, то був би шанс уникнути шостого пакета санкцій.
Що відомо про новий пакет санкцій
- Нафтове ембарго можуть включити до шостого пакета санкцій ЄС.
- Однак поки що консенсусу у Європі немає.
- Так, Франція готова ввести нафтове ембарго (за умови перемоги Макрона на виборах) і закликає до цього інші країни.
- Тим часом Угорщина не підтримає жодних санкцій проти російської нафти та газу, ба більше, поставки російського газу в країну прибувають без будь-яких збоїв.