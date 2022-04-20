Путін – не дурник, розуміє, що ембарго неминуче, – Фейгін

20 квітня 2022 , 14:53
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Раніше у ЄС повідомляли, що нафтове ембарго – у переліку можливих майбутніх санкцій проти Росії. Глава Кремля Володимир Путін і сам розуміє, чого цього не оминути.

Про це сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу. 

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Путін – не дурник, він чудово розуміє, що ембарго неминуче,
– вважає Фейгін. 

Тим паче після того, як росіяни почали наступ на Сході. Утім, якби вони утримались від цього, то був би шанс уникнути шостого пакета санкцій. 

Що відомо про новий пакет санкцій

Автор: Аліна Оліховська