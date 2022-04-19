Путін – не Гітлер, а Україна – сильніша за Польщу у Другій світовій, – Піонтковський
Україна виявилася набагато сильнішою у порівнянні з Польщею. Тому повторення ситуації як у Другій світовій війні бути не може.
Зараз Захід запроваджує правильні дії щодо нашої держави, але повільно. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.
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"Путін не відповідає порівнянню з Гітлером"
За його словами, Польщу у Другій світовій війні знищили. Тільки після цього Англія змогла "розгойдатися". Однак з Україною ситуація інакша.
По-перше, ви (Україна – 24 канал) виявилися сильнішими, ніж Польща. (По-друге – 24 канал) Володимир Путін не відповідає порівнянню із Адольфом Гітлером, як його часто називали,
– наголосив Піонтковський.
Зауважимо, історики проєкту "Ніколи знову" вважають, що глава Кремля повторює кроки Гітлера та веде світ до глобальної війни.
Бачать паралелі між поведінкою Гітлера та Путіна і в США. Обидва, мовляв, розпочали криваву війну і цинічно вбивають людей.
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