4 вересня, 21:52
Оновлено - 22:06, 4 вересня
Путін не хоче атакувати НАТО, — Трамп
Трамп заявив, що не вважає напад Росії на країни НАТО ймовірним. За його словами, він "добре знає Путіна".
Про це глава США заявив під час розмови з журналістами.
Що сказав Трамп?
Дональд Трамп заявив, що не очікує нападу Росії на країни НАТО, адже він добре знає Путіна та підтримує з ним спілкування.
Саме так американський президент відповів на запитання про безпілотник, виявлений нещодавно в одному з німецьких аеропортів.