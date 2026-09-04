Путін не хоче атакувати НАТО, — Трамп

Трамп заявив, що не вважає напад Росії на країни НАТО ймовірним. За його словами, він "добре знає Путіна".

Про це глава США заявив під час розмови з журналістами.

Що сказав Трамп?

Дональд Трамп заявив, що не очікує нападу Росії на країни НАТО, адже він добре знає Путіна та підтримує з ним спілкування.

Саме так американський президент відповів на запитання про безпілотник, виявлений нещодавно в одному з німецьких аеропортів.