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24 Канал Новини політики Путін не хоче атакувати НАТО, — Трамп
4 вересня, 21:52
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Оновлено - 22:06, 4 вересня

Путін не хоче атакувати НАТО, — Трамп

Данило Жоров

Трамп заявив, що не вважає напад Росії на країни НАТО ймовірним. За його словами, він "добре знає Путіна".

Про це глава США заявив під час розмови з журналістами. 

Що сказав Трамп?

Дональд Трамп заявив, що не очікує нападу Росії на країни НАТО, адже він добре знає Путіна та підтримує з ним спілкування. 

Саме так американський президент відповів на запитання про безпілотник, виявлений нещодавно в одному з німецьких аеропортів.

 