Путін не хоче знати реальності, йому краще жити у видуманому світі, – російський політик
Володимир Путін не підпускає близько до себе інших людей та ховається у бункері. Леонід Гозман вважає, що очільник Кремля не хоче знати того, що відбувається насправді, адже йому легше жити у видуманому світі.
Про це російський опозиційний політик розповів в ефірі 24 каналу. Путін просто вмикає телевізор й дивиться те, що наказали транслювати його ж люди.
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За словами Гозмана, мовиться не про те, що російського президента обманюють – він просто не хоче отримувати правдиву інформацію.
Мені здається, що він (Путін – 24 канал) просто не хоче знати реальності. Йому простіше жити у вигаданому світі,
– зазначив опозиціонер.
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