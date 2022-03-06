Путін не хоче знати реальності, йому краще жити у видуманому світі, – російський політик

Володимир Путін не підпускає близько до себе інших людей та ховається у бункері. Леонід Гозман вважає, що очільник Кремля не хоче знати того, що відбувається насправді, адже йому легше жити у видуманому світі.

Про це російський опозиційний політик розповів в ефірі 24 каналу. Путін просто вмикає телевізор й дивиться те, що наказали транслювати його ж люди.

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За словами Гозмана, мовиться не про те, що російського президента обманюють – він просто не хоче отримувати правдиву інформацію.

Мені здається, що він (Путін – 24 канал) просто не хоче знати реальності. Йому простіше жити у вигаданому світі,

– зазначив опозиціонер.

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