Путін не має радників, нікого не слухає і нічого не чує, – експосол Макфол

Колишній посол Сполучених Штатів Америки у Росії Ентоні Макфол влучно описав російського диктатора Володимира Путіна. Що й не дивно, адже Макфолу з Путіним доводилося контактувати безпосередньо.

"Я зустрічався з Путіним ще у 1991. Він не чує нікого", – сказав Макфол. І наголосив, що відтоді Путін тільки дедалі більше втрачав зв'язок із життям, що зробило його вкрай небезпечним.

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Путін втратив контакт із життям, і це небезпечно

"Весь світ спостерігає, що ви зараз робите", – звернувся американський дипломат Ентоні Макфол до росіян.

Я зустрічався з Путіним у 1991 році та пізніше. По-перше, він тримає владу 22 роки. Він не чує нікого. Він – вождь. Путін не має радників. Не слухає порад. Він один, і вважає, що все знає лише він,

– розповів Макфол.

За його ж словами, Путін завжди сидить сам, рідко буває у Кремлі, а інформацію отримує тільки від ФСБ (російська федеральна служба безпеки).

Він втратив контакт із життям – і це небезпечно. Він ненавидить демократію і, зокрема, вашу демократію (мовиться про Україну, – 24 канал). Він хоче знищити те, що ви творили вісім років. Якщо ви влаштуєте нормальну, веселу, демократичну країну – це загроза для нього,

– пояснив Макфол.

Нагадаємо, Майкл Ентоні Макфол – американський дипломат, професор політичних наук Стенфордського університету. Мав нещастя працювати послом США в Росії у 2011 – 2014 роках.

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