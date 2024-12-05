Неочікуваний удар: чому путінські війська втекли з Алеппо та інших міст у Сирії

Наприкінці листопада сирійська опозиція почала серйозний наступ на позиції урядових військ Башара Асада, який згодом втік до Москви. Водночас дипломати та російські війська внаслідок збройних заворушень втекли з Дамаску, Алеппо та інших міст у Сирії.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко у розмові з 24 Каналом пояснив, як так сталося, що Владімір Путін проґавив Сирію. Нагадаємо, що буквально за три дні після початку наступу сирійської опозиції, 30 листопада, війська Асада оголосили про вихід з Алеппо.

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Чому російські війська масово покидають сирійські міста

Бійці Сирійської арабської армії (САА) та її союзники захопили Алеппо, внаслідок чого урядові сили разом з іранськими, ліванськими та російськими союзниками втекли з міста.

Крім того, за даними Головного управління розвідки, російські окупаційні війська втекли із Хами, звідки евакуювалися до бази "Хмеймім", де у них розташований координаційний штаб. Росіяни втекли ще з кількох сирійських міст, а у столиці Сирії – Дамаску вже розпочалися збройні заворушення.

Цей неочікуваний удар виявився цілком дієвим й російським військам довелося втікати. Я думаю, що на це вплинуло те, що Путіну довелося зняти значну частину військ з Сирії та перекинути на український фронт. Одночасно тримати й Сирію, й Україну важко,

– зазначив Яковенко.

Крім того, Росія евакуює військово-морські сили зі своєї бази в сирійському місті Тартус. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що це може свідчити про те, що в найближчій перспективі країна-агресор не планує надсилати суттєві підкріплення на підтримку режиму президента Сирії Башара Асада.

Водночас сирійська опозиція час дарма не гаяла. Весь час у провінції Ідліб вона готувалася за допомогою турецьких інструкторів. Тож зараз сирійська опозиція становить доволі серйозну силу.