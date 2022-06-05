Путін не наважиться на ядерний удар, та не весь Захід це розуміє, – МВС

У МВС впевнені, що Росія не наважиться на ядерний удар. Однак Путін розказує такі "страшилки", аби Захід не надавав Україні зброю.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону прокоментував інтерв'ю Путіна, в якому він погрожує "адекватними відповідями" на надання Україні зброї.

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Путін блефує

Це дуже поганий сигнал, тому що низка країн почне сумніватись, надавати нам зброю чи ні, коли та в яких кількостях. Відтак дипломатичний фронт стає визначальним для України.

Путін блефує, він бреше. Ніколи в житті він не випустить ядерної ракети,

– переконаний Денисенко.

Проте багато хто в світі достатньо серйозно ставиться до цієї брехні Путіна. Російський диктатор просто "піднімає ставки". Радник розповів, є побоювання, що певні країни після цих заяв можуть почати довго обговорювати, правду чи неправду говорить Путін.

"За ці 22 роки можна було зрозуміти, що він ніколи правди не говорить", – підсумував чиновник.

Чим лякає Путін

Зранку 5 червня на російських пропагандистських каналах з'явилось нове інтерв'ю Путіна, в якому лунали чергові погрози. Зокрема, він сказав, мовляв, якщо Захід постачатиме Києву ракети більшої дальності, Росія зробить "висновки". Путін погрожує, що "завдаватиме ударів по тих об'єктах, які поки не чіпає".

Глава держави-агресорки не уточнив, які об'єкти мав на увазі, однак, якщо мовиться про цивільну інфраструктуру, то російські ракети прилітають туди регулярно.

Загроза ядерного удару: останні новини

Росія розпочала навчання стратегічних ядерних сил. Збираються залучити стратегічні комплекси "Ярс", які можуть потрапляти до 11 тисяч кілометрів.

Денисенко й раніше запевняв, що ніякого ядерного удару Путін е готує – ні тактичного, ні стратегічного.

До речі, такими погрозами Росія шантажує регулярно. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд зазначала, що у разі можливого ядерного удару Штати не залишать Україну на самоті.

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