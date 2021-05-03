Путін – не партнер, – німецька політикиня закликала ЄС відреагувати на дії Кремля

Політика заспокоєння ніколи не лякала агресивних автократів. Євросоюз має триматися разом і більше слухати держав-членів на Сході. Зокрема німецька влада має підвести підсумки ситуації, бо придушення реальності не допомагає.

Про це заявила міністерка у федеральних та європейських справах землі Гессен Люція Путтріх. На її думку, політика Росії має викликати рефлекс солідарності у Євросоюзі.

Актуально Росія заборонила в'їзд голові Європарламенту та ще низці посадовців ЄС

Що заявила Путтріх

Вона запевнила, що країни-члени ЄС не мають нехтувати діями Росії. Вона закликала європейські держави об'єднатись і стати спільнотою зовнішньої політики та солідарності.

Росія Володимира Путіна поводиться не як надійний партнер ЄС, і точно не як друг. Навпаки. Агресивна зовнішня політика Росії все ближче наближається до європейських кордонів,

– наголосила вона.

Водночас, на її думку, наразі недостатньо скоординувати консульські служби по всьому світу та взяти на себе значну частину глобальної співпраці у галузі розвитку. "Якщо на когось із нас нападуть – це вразить усіх нас", – пояснила Путтріх.

Цікаво Кінець епохи Ангели Меркель: якою буде Німеччина після канцлерки

Як боротись з Росією

За словами міністерки, російська стратегія "розділяй і володарюй" більше не повинна потрапляти в ЄС. Німеччині теж потрібно переглянути своє ставлення до Росії.

Зараз не час потурати Росії. Наша позиція (позиція ЄС – 24 канал) повинна бути дуже чіткою. Нам потрібна чітка позиція, а не курс обіймів,

– запевнила вона.

Путтріх наголосила, що у ЄС не мають терпіти політичні вбивства, ув'язнення чи залякування. Натомість там мають рішуче реагувати. "Ми не дозволяємо розділяти себе політично чи економічно", – підкреслила вона.