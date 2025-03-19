Україну чекає важке літо, – віцемаршал Британії спрогнозував події на фронті

Під час телефонної розмови з Дональдом Трампом 18 березня Владімір Путін погодився на 30-денне припинення ударів по енергетиці. Проте згоди на повне припинення вогню по всій лінії фронту він не дав. Водночас росіяни продовжують вести активні бойові дії в Курській області, витісняючи українські сили.

Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл зазначив у розмові з 24 Каналом, до яких наслідків для України може призвести відмова очільника Кремля від перемир'я. Також у Bloomberg розповіли, що Путін не погодився на 30-денне перемир'я, яке запропонував Трамп, але в Білому домі це вважають "перемогою".

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Це може підбадьорити Путіна

Белл зазначив, що рішення Трампа щодо тимчасового припинення військової допомоги та обміну розвідувальними даними може послабити Україну.

Менше я турбувався про призупинення військової підтримки, тому що у 2023 році це вже відбувалось впродовж кількох місяців через суперечки в Конгресі. Проте Україна мала великі запаси зброї. Водночас пауза в обміні розвідданими – це серйозний виклик, тому що цей процес припиняється одразу,

– наголосив він.

Відповідно дуже важливо, що США відновили надання розвідувальної інформації Україні.

Однак є ризик, що це підбадьорить Владіміра Путіна. Якщо він не погодиться на припинення вогню, а так скоріш за все і буде, ніхто знає, як далеко він і його війська можуть просунутись у досягненні своїх цілей,

– підкреслив віцемаршал у відставці.

Зараз для України на полі бою наступає дуже важкий час. Він припустив, що, імовірно, українські сили не зможуть утримати територію в Курській області Росії, яку зайняли у 2024 році.

Росія продовжує боротьбу, і як тільки почнеться весна, це може стати дуже складним періодом. Також Україну чекає важке літо,

– наголосив Шон Белл.

Віцемаршал у відставці пояснив, що зазвичай зима вважається не найкращим часом для бойових дій через відсутність на деревах листя та замерзлу землю.

До слова, Трамп пояснив, чому Путін погодився на негайне припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі, але відкинув цілковите 30-денне припинення вогню. За словами президента США, що "там є багато зброї", і припинення вогню, без того, щоб "зайти трохи далі, було б важким". Трамп зауважив, що "Росія має перевагу" і оточила "близько 2 500 солдатів", і США прагнуть "покінчити з цим".