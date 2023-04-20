У бункері спокійніше: чому Путін відмовився від поїздки в Туреччину

Російський диктатор Владімір Путін не поїде до Туреччини наприкінці квітня. Він мав завітати на церемонію відкриття АЕС, яка збудована за допомогою "Росатома".

Про це 24 Каналу розповів журналіст Денис Казанський. За його словами, причиною небажання диктатора покидати Росію цілком може бути боязнь бути переданим Гаазі.

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Путін злякався

Денис Казанський пояснив, що бункерний дід переживає, що можуть виникнути несподіванки з боку турецького президента.

Реджеп Ердоган, звісно, друг, але очікувати можна чого завгодно,

– наголосив він.

На його думку, після оголошення ордера на арешт Путін все ж вирішив зайвий раз нікуди не літати, бо в бункері набагато спокійніше ніж десь, де тебе можуть із легкістю відправити до Міжнародного кримінального суду.

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Диктатора можуть передати Гаазі

Журналіст повідомив, що не вірить у те, що Реджеп Ердоган все ж наважився здати Путіна під час його візиту до Туреччини. Втім, від цього диктатор не перестає менше ховатися.

"Путін прям патологічно боїться за своє життя й ми бачимо це по цих величезних і довжелезних столах, за якими сидить", – підкреслив він.

Казанський переконаний, що Путін практично живе в бункері та лише монтує відео із використанням комп'ютерної графіки, в якому підставляє на різні фони своїх двійників.

Усе це свідчить про те, що в нього серйозні психічні проблеми, пов'язані із хворобливим переляком за життя,

– зазначив він.

За його словами, страх опинитися в Гаазі наразі у Путіна домінує.

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