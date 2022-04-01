Путін не відкладає питання щодо знищення України, – Данілов про "відведення" військ окупантів

Жодним заявам ворога не можна вірити. "Відведення" військ, про яке говорять росіяни – це лише спроба перегрупувати війська.

Росіяни робили гучні заяви про те, що "знижують активність" своїх військ у напрямку Києва та Чернігова. Насправді ж ЗСУ ліквідовують ворогів, а залишки своїх сил ворог перегруповує.

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Путін не збирається зупиняти війну

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, добровільно територію України російські війська покидати не збираються.

Путін не відкладає питання про знищення нашої держави. Він переформатовує свої війська, щоб продовжити далі завдавати ударів по нашій країні,

– заявив Данілов.

Буде цікаво – Байден не говоритиме з Путіним, доки не буде деескалації в Україні