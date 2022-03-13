Путін не вірив у такі жорсткі санкції, – ексдепутат Держдуми Росії
13 березня 2022 , 23:30Читать новость на русском
Захід попереджав Росію, що введе максимально жорстокі санкції, якщо країна-агресорка повномасштабно нападе на Україну. Однак у Кремлі в це не вірили.
Оточення Володимира Путіна припускало, що це можливо, однак сумнівалось. Про це в ефірі 24 каналу розповів ексдепутат Держдуми Росії Геннадій Гудков.
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Путін, звичайно, не вірив, що Захід запровадить настільки жорсткі і безповоротні санкції, які знищать економіку Росії,
– наголосив він.
Крім того, Гудков додав, що Путіну доповідали лише те, що він хотів почути.
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