Путін не вірив у такі жорсткі санкції, – ексдепутат Держдуми Росії

Захід попереджав Росію, що введе максимально жорстокі санкції, якщо країна-агресорка повномасштабно нападе на Україну. Однак у Кремлі в це не вірили.

Оточення Володимира Путіна припускало, що це можливо, однак сумнівалось. Про це в ефірі 24 каналу розповів ексдепутат Держдуми Росії Геннадій Гудков.

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Путін, звичайно, не вірив, що Захід запровадить настільки жорсткі і безповоротні санкції, які знищать економіку Росії,

– наголосив він.

Крім того, Гудков додав, що Путіну доповідали лише те, що він хотів почути.

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