путін не поїде на Генасамблею ООН наприкінці вересня

кремлівський диктатор владімір путін не братиме учасні у найближчій Генасамблеї Організації об'єднаних націй (ООН). Вона має відбудися у вересні 2022 року.

Це означає, що він особисто не вирушить відвідати захід. Також не передбачається, що російський глава узагалі виступатиме навіть по відеозв'язку. Про це заявив прессекретар путіна дмітрій пєсков у понеділок, 8 серпня, передає 24 канал.

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Той коротко та без пояснень сказав, що "поїздка та виступ не плануються".

Ймовірно, очолить делегацію росії на 77 сесії Генасамблеї ООН міністр закордонних справ країни-агресорки сєргєй лавров. Як мінімум, це випливає із розпорядження, яке сьогодні опублікували на сайті правової інформації.

Також у делегацію увійдуть заступник глави мзс росії сєргєй вершинін, голова ради федерації з міжнародних справ григорій карасін, постпред росії при ООН васілій небензя та представник держдуми леонід слуцкій.



Розпорядження росії / Скриншот

Нагадаємо, що щорічна сесія Генасамблеї запланована на період з 20 по 26 вересня 2022 року. У ній традиційно візьмуть участь глави держав, прем'єри та міністри 193 країн світу.

путін востаннє був на Генасамблеї 10 років тому

Востаннє путін був присутній на відкритті сесії Генасамблеї 10 років тому, коли ООН виповнилося 60 років. До цього він виступав там двічі – 2003 року і на "саміті тисячоліття" 2000 року.

Останні роки до Нью-Йорка літав міністр закордонних справ росії сєргєй лавров.

А 2009 року на Генасамблеї виступав тодішній російський президент дмітрій мєдведєв.

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