путін не поїде на Генасамблею ООН наприкінці вересня
кремлівський диктатор владімір путін не братиме учасні у найближчій Генасамблеї Організації об'єднаних націй (ООН). Вона має відбудися у вересні 2022 року.
Це означає, що він особисто не вирушить відвідати захід. Також не передбачається, що російський глава узагалі виступатиме навіть по відеозв'язку. Про це заявив прессекретар путіна дмітрій пєсков у понеділок, 8 серпня, передає 24 канал.
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Той коротко та без пояснень сказав, що "поїздка та виступ не плануються".
Ймовірно, очолить делегацію росії на 77 сесії Генасамблеї ООН міністр закордонних справ країни-агресорки сєргєй лавров. Як мінімум, це випливає із розпорядження, яке сьогодні опублікували на сайті правової інформації.
Також у делегацію увійдуть заступник глави мзс росії сєргєй вершинін, голова ради федерації з міжнародних справ григорій карасін, постпред росії при ООН васілій небензя та представник держдуми леонід слуцкій.
Розпорядження росії / Скриншот
Нагадаємо, що щорічна сесія Генасамблеї запланована на період з 20 по 26 вересня 2022 року. У ній традиційно візьмуть участь глави держав, прем'єри та міністри 193 країн світу.
путін востаннє був на Генасамблеї 10 років тому
- Востаннє путін був присутній на відкритті сесії Генасамблеї 10 років тому, коли ООН виповнилося 60 років. До цього він виступав там двічі – 2003 року і на "саміті тисячоліття" 2000 року.
- Останні роки до Нью-Йорка літав міністр закордонних справ росії сєргєй лавров.
- А 2009 року на Генасамблеї виступав тодішній російський президент дмітрій мєдведєв.