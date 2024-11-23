Під час свого звернення Путін жодного разу не поворухнув руками або пальцями, – Bild

Під час свого нещодавнього звернення Владімір Путін жодного разу не поворухнув руками або пальцями. Водночас сама промова глави Кремля тривала близько 8 хвилин.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild. Зокрема, це може вказувати на хворобу російського диктатора.

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Чому у Путіна не ворушилися руки та пальці

21 листопада увечері президент Росії Володимир Путін оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що по місту Дніпро було завдано удару новою ракетою середньої дальності "Орешник", яку буцімто неможливо перехопити.

Усі 7 хвилин і 45 секунд його промови не супроводжувалися жодними рухами руками чи пальцями.

Путін жодного разу не поворухнув руками: дивіться відео

Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке звернув увагу, що раніше Путін часто жестикулював під час своїх звернень, але цього разу його руки виглядали приклеєними до столу.

Ці кадри показали, що Путін погрожує всьому світу, а сам не може жодного разу поворухнути власними руками,

– зауважив Рьопке.

Рьопке припускає, що це може бути результатом монтажу, коли знерухомлені руки були додані до тіла, або ж причина може критися в хворобі диктатора чи бажанні приховати його нервозність.