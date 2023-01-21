"Будуть верещати, як різане порося": яку тактику оберуть росіяни

Росія періодично погрожує ядерний ударом не лише Україні, але й світові. Однак Владімір Путін не піде на такий крок, а вимагатиме результатів на фронті.

Про це 24 Каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він переконаний, що звільнення українських територій призведе не до ядерної війни, а до збільшення мобілізації в Росії.

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За словами Солонтая, поки йдуть змагання на лінії фронту, ми можемо бути впевнені про те, що ворог матиме надію про виграш на полі бою, тому ніяких ядерних ударів до кінця 2023 року бути не може.

Тактика росіян

Росія буде використовувати тактику "масового заливання кров’ю, масового заливання своїм людським матеріалом, попри будь-які втрати", зауважив мовець.

Погрожувати будуть, кричати будуть, верещати, як різане порося, будуть. Але нічого подібного вони робити не будуть, тому що з їхнього боку буде спроба заливати масами трупів, а з нашого – просування по нашій же території,

– наголосив експерт.

Солонтай переконаний, що тактику під Бахмутом та Соледаром, росіяни продовжуватимуть просувати, тому що це від липня їхній єдиний успіх. Немає іншого місця на фронті, звідки вони б не відступали, бо не мали успіхів, окрім Соледару. Вони зрозуміли, що тактика працює, і в горнило війни будуть тепер кидати все більше людей.

Солонтай про тактику Росії: дивитись відео

Україна не перетне кордон

"Навіть у тих рідкісних випадках, коли сам рельєф, військове мистецтво говорить, що потрібно зайняти посадку, село, табір на території Білорусі чи Росії, щоб міцно тримати український кордон, українські військові ніколи цього не роблять, ціною життя, наших сіл, громад, хуторів", – зазначив Солонтай.

Він переконаний, що українська армія ніколи не дасть підстав для застосування ядерної зброї – не перетне державний кордон.

Те, що відбувається зараз свідчить про те, що цей бункерний дід, хоч і не має рації, але він не повністю збожеволів. Видно, що він загнаний, він шукає спосіб, пускає свій народ під заріз, але видно, що він не є тим божевільним, який буде після того, як ми почнемо звільняти інші наші міста, вдаватися до ядерних ударів,

– повідомив Солонтай.

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