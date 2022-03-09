Путін не збожеволів, але з ним усе складніше спілкуватися, – директор ЦРУ
Джерело:New York Times
Президент Росії Володимир Путін – не божевільний. Щонайменше, таку оцінку дав кремлівському диктатору глава американського ЦРУ Вільям Бернс.
А проте, за його ж словами, погляди Путіна – заскорузлі через тривалу ізоляцію від людей і реальності. Тому, відповідно, з Путіним "надзвичайно важко мати справу".
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У ЦРУ визначили, що Путін не божевільний
Президент Росії не збожеволів, але його погляди з роками стали затверділими. Зростання ізоляції Путіна від різних точок зору зробили його "надзвичайно складним у спілкуванні", як зазначив глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.
Ба більше:
- Дії Володимира Путіна мали б усунути будь-які сумніви щодо його рішучості захопити Україну.
- Натомість сам перебіг подій минулого тижня кинув Путіну виклик.
А визначили цей перебіг подій "насамперед українці, їхня мужність, їхня мудрість і сила їхнього лідерства", які здивували та збентежили Путіна. До того ж Путіна стурбувала реакція Заходу та й робота його власних військових.
Також Бернс додав, що:
- Російська громадськість потребує часу, щоб "поглинути наслідки" дій Путіна.
- Але з часом похорони російських солдатів, загиблих в Україні, матимуть вплив.
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