Путін не зупиниться ні перед чим: як іноземні ЗМІ оцінюють божевілля тирана

Президент Росії Володимир Путін продовжує свою агресію проти України та зокрема – Донбасу. Визнання ним "незалежності" бойовиків може коштувати обом державам багатьох життів та мільярдів доларів.

Схід України – регіон, де історія, вплив Росії та путінські фейки сплелися разом – це намагалися пояснити іноземні журналісти своїм читачам після того, як Путін остаточно наплював на світовий порядок.

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"України ніколи не існувало": історія каже про інше

У своєму зверненні до росіян після засідання Радбезу РФ, Путін агресивно розповів свій варіант історії нашої країни. Яку, нібито, створив Ленін і надав їй "забагато автономії" у новій радянській державі.

Брехня від Путіна: "Сучасну Україну повністю створила Росія, точніше – більшовики та комуністи. Це почалося практично відразу після революції 1917 року. Ленін та його посібники зробили це у найгірший для Росії спосіб – розділяючи та відділяючи частини її історичної території".

Словами про те, що до цього України взагалі не існувало ніколи – суто російська територія. Таким чином Путін намагався закласти підвалини під можливу масштабну атаку. Подібна риторика не нова – її можна було почути ще у 2008, під час агресії проти Грузії.

От тільки провідні історики та здоровий глузд кажуть геть про інше, пише видання NYT. Таке "криве" прочитання історії – занадто навіть для Путіна, колишнього офіцера КДБ. Раніше він же називав розпад СРСР "найбільшою катастрофою XX століття".

Путін використовує відпрацьовані методи шантажу й залякування / Фото DW

Дійсно, українці, росіяни та білоруси, як народи, походять з однієї слов’янської спільноти племен, які утворили Київську Русь. Це була імперія IX століття, що простягалась далеко на територію сучасної РФ.

Втім, історія України набагато складніша. Наша держава існує понад тисячу років, змінювала віру, жила у складі різних імперій. Столиця Київ була заснована на кілька століть раніше за Москву. Саме звідси пішли у дечому досі спільні культура, церква, писемність, кухня та мова.

Київ, завдяки ідеальному розташуванню на перетині торгівельних шляхів, процвітав у IX-X століттях. Після зміни караванних маршрутів і нападу монголів, Київ втратив провідне положення на кілька століть вперед.

Тим часом на теренах України створювалася мультиетнічна спільнота завдяки різноманітній географії – лани, моря, гори, степи, ліси – та різноманітним завоюванням. Зрештою, вже у царські часи, зародився український націоналізм.

Він слугував постійним джерелом подразнення для офіційної Москви. Багато росіян бачать Україну як "меншого брата", який повинен підкорятися "старшому", або його силою змусять це зробити, як більшовики завоювали молоду українську державу на початку XX століття. Українська мова була заборонена в школах, культура – маргіналізована.

На думку Путіна, "слабка Москва” за Горбачова дала можливість України вислизнути з радянської "тюрми народів". Мовляв, якби не це, ми б ніколи не стали незалежними. Ще й без "жодних умов".

Насправді це українці на референдумі 1991 року проголосували за незалежність, а не "Москва дозволила". І тепер Росія хоче виправити цю, на її думку, "історичну помилку", оточивши Україну військом в 190 тисяч людей.

Останні кілька десятиліть, Захід шукав фашизм всюди, але не там де треба. Тепер зрозуміло, що він горить в очах Путіна. Може, це нарешті зробить західні держави більш тверезими,

– розповіла NYT активістка з Криму Марія Томак.

Окрема українська ідентичність як загроза Путіну

Й саме тут виринає питання Донбасу. Російська імперія свідомо виселяла звідти автохтонне українське населення та привезла своїх підданих працювати на перших шахтах.

Українці здатні єднатися / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Східна Україна потрапила під російський вплив набагато раніше ніж Західна. До початку війни у 2014 році, там дійсно було багато симпатиків РФ і майже виключно російська мова.

Але з першими бойовими діями “братський союз”, про який досі мріє Путін, став неможливим. На додаток, Західна Україна живе у парадигмі колишніх західних католицьких імперій – Польщі, Литви, Австро-Угорщини.

Видання The Guardian додає, що "визнання незалежності так званих "ЛДНР" може стати поворотним моментом у правлінні Володимира Путіна. Те засідання Радбезу багато хто порівнює із зустріччю з мафіозним доном.

Це було зроблено, щоб зацементувати колективну відповідальність, пов’язати усіх з цим злочином. Багато хто з близького кола Путіна виглядав дуже невпевнено і нервував, очікуючи виклику “на килим”. Втім, переважна більшість вірила у пропаганду, яку вони самі створювали проти України.

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Особливо відзначилася Валентина Матвієнко, голова Ради Федерації РФ. Вона розповіла про "зловісний Захід, проти якого змушена виступати Росія. Цей Захід підтримує режим у Києві, який здійснює геноцид".

Це рішення, яке було прийняте завчасно і просто театрально обговорено, вже має негативні наслідки для економіки Росії (це не рахуючи санкцій, які вже почали вводити). Велика Британія, наприклад, санкціонувала 5 банків Росії та олігархів Ротенбергів. І це лише початок.

Ціна агресії: у скільки Кремлю обійдеться авантюра на Донбасі

Звісно – особисто Володимир Путін не зупиниться ні перед чим, якщо віддасть фінальний наказ про наступ на територію України. Втім, економіки Росії та України втрачають мільярди доларів США кожен день навіть у такій гібридній війні, як-от зараз.

Світові ринки та аналітики не залишили поза увагою, що російська біржа та курс рубля до євро та долара впали прямо під час промови Путіна про Україну. Це найбільше падіння з 2008 року – вже згаданої інтервенції до Грузії.

З 18 лютого, нацвалюта РФ вже впала на 3%, а біржі – на більш ніж 10%, повідомляє CNN. Загалом, лише за два місяці 2022 року, втрати вже складають близько 20% або більш ніж 30 млрд доларів США.

Навіть якщо це (вторгнення) виявиться лише на 50% правдою, це все одно величезний фінансовий ризик, зважаючи, що на кону,

– сказала CNBC Геліма Крофт, голова глобального біржового консалтингу RBC.

Видання Fortune наводить розрахунки відомої контори Goldman Sachs. Найгірший сценарій, на їхню думку, обвалить російську валюту на 10%, але підніме ціну нафти на 13% (явно понад 100 дол., близько до 140 дол.). Тоді як деескалація навпаки підніме рубль на 6%.

Якщо танки перетинають кордон, нафта йде вище 100 дол. за барель. Ось що я точно знаю,

– додала Крофт.

У короткочасній перспективі це краще для Росії. Але у довготривалій її економіку все одно може чекати удар, який відчують на зерновому та газовому ринку Європи.

"Ми очікуємо подальше зниження біржових показників в Росії найближчим часом", – розповіли у аналітичній записці банку JPMorgan.

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Росію та світ може чекати нова хвиля інфляції, пояснила Крофт: "Ціни на енергетику та їжу – ось де росіянам може бути боляче". Вона може опинитися ізольованою від світових фінансових та продуктових ринків, їй буде складно продавати нафту та газ, проводити операції у доларах.

Якщо Путін наважиться на вторгнення для свого протистояння з НАТО, то в “економіці РФ з’явиться велика діра. Вони будуть змушені продавати багато чого Заходу”, вважає Полі Крістофер з Інституту Інвестицій Веллс Фарго.

ВВП Росії може обвалитися приблизно на 1% (з відключенням від SWIFT – до 5%, але наразі це не дуже ймовірно). Втім, Кремль зараз готовий краще ніж у 2014 році, щоб пережити санкції.

Більше запасів, золотовалютних резервів та прибутків від експорту газу і нафти, нижчий зовнішній борг, менша залежність від провідних економік світу. Дуже багато для України та Росії буде залежати від наступних кроків Путіна.

А також – наскільки світ буде готовий шукати альтернативу російському імпорту.

Світ, ще трохи залежний від Росії