Нас чекають важкі тижні. На кону цінності кожного. Хтось боротиметься за те, щоб ніколи в його країні не закривали "Меморіал" та не давали 15 років в'язниці його керівнику. Хтось за право не жити в країні, де громадські організації визнаються іноземними агентами.

Велика небезпека

Хтось з нас боротиметься, маючи перед очами дітей з родин кримських татар, в яких є засуджений Кремлем з тавром "зрадник". Це майже кожна. Уявіть, як ці діти живуть.

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Кожен боротиметься за те, щоб з нашими дітьми такого ніколи більше не було. Ніколи.

Хтось за право мати історичну правду та за справедливість. Злочини радянської влади не мають покриватися переписуванням історії. Перше, що збирало КГБ в момент розпаду союзу – архіви. Звідусіль. Боролося за кожен, який хоч якось стосувався цих злочинів.

Хтось проти цифрових концлагерів, поділу людей на класи, примусової праці та смертної кари. Це наступний крок Росії, який вже ефективно опробував на собі Китай, а світ проковтнув.

Саме в той момент, коли вузи в Гонконгу присягнули владі Китаю та прибрали статуї в пам'ять про бойню на площі Тяньаньмень.

Хтось, згадуючи кадри МН17.

Важливо Росія позбавляється найманців, які воювали за неї на Донбасі

Хтось – статистику вбитих українців на сьогоднішній війні.

Хтось – Голодомор.

Хтось – всі "особливості" диктаторських режимів.

Кожному українцю, європейцю, американцю, англійцю, канадцю, австралійцю, японцю…

Спільна мета

Кожному є за що боротися в ці важливі дні.

Кожен боротиметься за своє. І всі одночасно за спільне.

Путін не зупиниться на Україні. А Сі не зупиниться на Тайвані.

Компроміс з пістолетом до виску – капітуляція.

Бути чи не бути – це не питання компромісу. Або ти будеш, або ти не будеш.

До теми Путін серйозно занепокоєний

Міжнародне право має правити у світі, а не закони сили: тому, хто нарваніше – можна все.

За повне знищення основ світової безпеки заплатить не одне покоління.