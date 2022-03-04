Путін нестиме відповідальність за все це у Гаазькому суді, — український льотчик до росіян

Український військовий льотчик записав звернення до росіян. Він заявив, що наразі Росія стала країною-вигнанкою для всього цивілізованого світу.

Льотчик нагадав росіянам, що їхня державна валюта перетворюється на папір. Росіян викидають з усіх міжнародних змагань. Всі країни ЄС закрили свій повітряний простір для російських літаків.

Зауважте Сьогодні наші хлопці тримають це небо, ми воюємо за всю Європу, – Данілов

Громадяни Росії, ваша країна вчиняє геноцид, злочин проти мирного населення та мирної країни. За це все ви нестимете відповідальність, тому що зараз поводитеся бездіяльно, отже підтримуєте режим Путіна. Він нестиме відповідальність за це все у Гаазькому трибуналі,

– наголосив льотчик.

Льотчик зауважив, що весь світ дивиться на владу Росії зі зневагою та огидою. Країни запроваджують персональні санкції.

Росіяни, які пішли воювати в Україну, загинули. Ще більше окупантів – здаються у полон. А згодом кажуть, що у полоні про них турбуються краще, аніж власна держава.

Український льотчик звернувся до росіян: дивіться відео

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