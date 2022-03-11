Путін ніколи не переможе у війні з Україною, – Байден
Джо Байден заявив, що глава Кремля ніколи не переможе у війні з Україною. Водночас він вкотре наголосив, що американці у ній участі не братимуть.
Американський президент 11 березня оголосив на брифінгу про нові санкції, які США накладають на Росію. Він також окреслив перспективи російського президента у віні проти України, повідомляє 24 канал.
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Байден заявив, що Путін не переможе у війні
Війна Путіна проти України ніколи не закінчиться для нього перемогою. Він хотів захопити Україну без боротьби, але він програв,
– зазначив Байден.
Американський лідер додав, що Путіну не вдалося послабити ні Євросоюз, ні НАТО, ні американську демократію. Натомість весь світ об'єднався проти російської агресії. "Боже, бережи Україну!" – сказав на завершення політик.
Водночас Байден наголосив, що американці у війні на території України участі не братимуть.
Звернення Джо Байдена 11 березня: дивіться відео