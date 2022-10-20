Оголошення Путіним "воєнного стану" – це вистава: аналіз Інституту вивчення війни

Аналітики ISW проаналізували указ Владіміра Путіна про запровадження "воєнного стану" на окупованих територіях України. Там зазначили, що це всього лиш "правова вистава".

В указі Путіна не прописані наступні негайні кроки в умовах цього "воєнного стану". Також там не мовиться про підвищення готовності.

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Уся мета "воєнного стану" – легітимізація дій російських військових

У цьому указі президент держави-агресорки надав широкі повноваження гауляйтерам регіонів. Місцеві окупанти до 22 жовтня мають розробити та подати конкретні пропозиції щодо наступних кроків. В ISW вважають, що додаткова інформація стане очевидною, коли окупанти запровадять ці пропозиції, які, ймовірно, частково керуватиметься Кремлем.

До речі, Путін також залишив можливість для розширення своїх декларацій про введення воєнного стану. В указі агресор зазначив, що "у разі необхідності в Росії в період дії воєнного стану можуть застосовуватися інші заходи". Тому тут "двері відкриті" для майбутніх розширень урядових повноважень.

Мета так званого "воєнного стану" – легітимізація дій російських військових, одночасно створюючи основу для майбутньої мобілізації та внутрішніх обмежень,

– пояснили аналітики.



Карта Росії та окупованих територій України по рівнях "готовності", яку оголосив Кремль / Карта ISW

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Що відомо про указ Путіна

19 жовтня президент Росії оголосив "воєнний стан" у Донецькій та Луганській областях, а також частині Херсонської та Запорізької областей. Путін заявив, що дії "глав" регіонів мають відповідати ситуації "у тому чи іншому суб'єкті федерації".

У Міністерстві закордонних справ України назвали такий указ агресора нікчемним, адже ніякої юридичної сили він немає. Так званий "воєнний стан" потрібен ворогу, щоб придушити опір місцевого населення.

Водночас президент Володимир Зеленський закликав мешканців тимчасово окупованих територій спробувати виїхати. Якщо можливості немає, то всіляко намагається уникнути мобілізації. У разі, якщо вас таки заберуть у вороже військо, йдіть на позиції ЗСУ за першої ж нагоди.

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