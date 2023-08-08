Бояться заколотів: розвідка Британії пояснила, чому Путін озброїв Росгвардію важкою технікою

Країна-окупантка хоче оснастити Росгвардію та Національну гвардію Росії важким озброєнням. Президент Владімір Путін вже підписав відповідний закон.

Про це повідомили британські розвідники. За їхніми даними, цей крок свідчить про те, що Кремль подвоює ресурси для Росгвардії як однієї з ключових організацій для забезпечення безпеки режиму.

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Чому Путін озброїв Росгвардію важкою технікою

Відомо, що розгалужена організація, яка налічує до 200 000 військовослужбовців на передовій, Росгвардія була створена в сучасному вигляді у 2016 році і очолюється колишнім охоронцем Путіна Віктором Золотовим.

Рішення посилити сили було ухвалено після невдалого заколоту ПВК "Вагнера" у червні 2023 року,

– заявили розвідники.

На їх думку, попри твердження Золотова, що його сили "відмінно" показали себе під час заколоту, немає жодних доказів того, що Росгвардія здійснила якісь ефективні дії проти "Вагнера". Хоча це була саме та внутрішньобезпекова загроза, для реагування на яку ця структура була створена.

"Оскільки Золотов раніше припускав, що важка техніка повинна включати артилерію та ударні вертольоти, цей крок свідчить про те, що Кремль подвоює ресурси для Росгвардії як однієї з ключових організацій для забезпечення безпеки режиму", – підкреслили у розвідці Британії.

Що цьому передувало